Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Plastic Notes: પ્લાસ્ટિકની નોટથી ક્યારથી શોપિંગ કરી શકશો તમે? RBI ગવર્નરે આપી સાચી જાણકારી

Plastic Notes: પ્લાસ્ટિકની નોટથી ક્યારથી શોપિંગ કરી શકશો તમે? RBI ગવર્નરે આપી સાચી જાણકારી

Plastic Notes Benefits: પ્લાસ્ટિકની નોટ હાલની કાગળ વાળી બેંક નોટ કરતાં ઘણી રીતે અલગ હશે. આ નોટ વધુ ટકાવ, સુરક્ષિત અને પર્યાવરણને અનુકૂળ હશે. કેન્દ્ર સરકારે બે અબજ પોલિમર બેંક નોટ છાપવાની મંજૂરી પહેલાથી જ આપી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:52 PM IST
Plastic Notes: પ્લાસ્ટિકની નોટથી ક્યારથી શોપિંગ કરી શકશો તમે? RBI ગવર્નરે આપી સાચી જાણકારી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફ્રેન્ડશીપ નહીં આ પ્રેમ છે, આ 5 સંકેતો જણાવશે કે તમારી મિત્રતા બદલી ગઈ છે પ્રેમમાં
2
3
4
5