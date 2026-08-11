/ATMમાંથી હવે નીકળશે પ્લાસ્ટિકની નોટ! RBIનો મોટો પ્લાન, ₹10-₹20ની નોટથી થશે શરૂઆત, જાણો

Plastic Note: જો બધું બરાબર રહ્યું, તો તમે નવા વર્ષમાં પ્લાસ્ટિક અથવા પોલિમર નોટોનો ઉપયોગ કરી શકશો. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ આનો અમલ કરવા માટે પહેલેથી જ કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. જો કે, આનો અમલ કરવા માટે અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
રોકડ કેસેટ બદલવા પડશે
એક મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પોલિમર નોટો રજૂ કરવાની રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની યોજના ઘણી મોંઘી હશે, કારણ કે ATMમાં રોકડ કેસેટ બદલવા પડશે. બેંકરે કહ્યું કે કેસેટ બદલ્યા વિના પોલિમર નોટો હાલના ઓટોમેટેડ ટેલર મશીનો (ATM)માં દાખલ કરી શકાતી નથી. આનો અર્થ બેંકો માટે વધારાનો ખર્ચ થશે. જો કે, બેંકોએ હજુ સુધી નક્કી કર્યું નથી કે આનો કેટલો ખર્ચ થશે.
તેનો ખર્ચ કેટલો થશે?
નામ ન આપવાની શરતે વાત કરતા બેંકરે જણાવ્યું હતું કે એટીએમ બદલવાનો ખર્ચ આશરે ₹2 લાખ છે. આ દરમિયાન, કેસેટ બદલવાનો ખર્ચ ઓછો થશે. બેંકરે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી અમે જાણીએ છીએ, ભારતમાં એવી કોઈ કંપની નથી જે આ કેસેટનું ઉત્પાદન કરે છે, તેથી અમારે તેમને ક્યાંથી મેળવવા તે અંગે ચર્ચા કરવી પડશે.
બેંકરના જણાવ્યા મુજબ, પોલિમર નોટોનો પ્રારંભિક સ્વીકાર લાંબા ગાળે ખૂબ ખર્ચાળ છે. જ્યારે નોટનું કદ પહેલી વાર બદલવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે બેંકોને નવી નોટો વિતરિત કરવા માટે એટીએમમાં કેસેટ બદલવામાં લગભગ એક વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. કેસેટ એ બોક્સ છે જે એટીએમમાં વિવિધ મૂલ્યોની નોટો રાખે છે. દરેક એટીએમમાં દરેક મૂલ્ય માટે અલગ કેસેટ હોય છે.
આરબીઆઈ ગવર્નરે શું કહ્યું?
જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો આગામી નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત સુધીમાં પ્લાસ્ટિક નોટો લોકોના હાથમાં આવી જશે. તાજેતરમાં, આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ નોટો શરૂઆતમાં પાયલોટ પરીક્ષણ માટે રજૂ કરવામાં આવશે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો પાયલોટનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. સંજય મલ્હોત્રાએ કહ્યું, "જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો અમે આગામી નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં તેને રજૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ.
તેમણે સમજાવ્યું કે પોલિમર પેપર માટે ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યું છે. એકવાર તે આવી ગયા પછી, તેનું પરીક્ષણ અને સુરક્ષા મંજૂરીઓમાંથી પસાર થવું પડશે. તેમાં અનેક તબક્કાઓ સામેલ છે, જેમાં અસંખ્ય સુરક્ષા સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જનતાને યોગ્ય સમયે આ વિશે જાણ કરવામાં આવશે.
પોલિમર નોટો રજૂ કરવાના બે ઉદ્દેશ્યો છે. પ્રથમ, તે નોટનું આયુષ્ય વધારે છે. આ ખાસ કરીને ઓછી કિંમતની નોટો માટે સાચું છે, જે વારંવાર એક હાથથી બીજા હાથે ટ્રાન્સફર થાય છે, જેના કારણે તે વધુ ઝડપથી બગડે છે. આ નોટો ઘણા દેશોમાં 30 વર્ષથી વધુ સમયથી ઉપયોગમાં છે, અને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે કાગળની નોટો કરતાં ત્રણથી ચાર ગણી વધુ સમય સુધી ચાલે છે. વધુમાં, આ RBI ની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. જેમ જેમ અર્થતંત્ર વધે છે, તેમ તેમ ક્ષમતામાં વધારો કરવો જરૂરી છે.