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ATMમાંથી હવે નીકળશે પ્લાસ્ટિકની નોટ! RBIનો મોટો પ્લાન, ₹10-₹20ની નોટથી થશે શરૂઆત, જાણો

Plastic Note: એ નોંધવું જોઈએ કે સરકારે રિઝર્વ બેંકને 10 રૂપિયા અને 20 રૂપિયાની પ્લાસ્ટિક નોટો રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે. તેને હાલમાં બે અબજ પ્લાસ્ટિક નોટો છાપવાની મંજૂરી મળી છે, જેનો ઉપયોગ પાયલોટ પરીક્ષણ માટે કરવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:17 PM IST
ATMમાંથી હવે નીકળશે પ્લાસ્ટિકની નોટ! RBIનો મોટો પ્લાન, ₹10-₹20ની નોટથી થશે શરૂઆત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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