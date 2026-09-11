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PM Awas Yojna Urban 2.0: ₹8 લાખની લોન પર મળશે 4% સબસિડી, ₹1.80 લાખ સુધીનો સીધો ફાયદો! કામની છે આ સરકારી યોજના

 શહેરમાં ભાડાના મકાનમાં રહો છો અને પોતાનું ઘર ખરીદવા ઈચ્છો છો? પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી 2.0 તમારા માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે. સરકારે આ યોજના હેઠળ આશરે 1 કરોડ શહેરી પરિવારોને પાક્કુ ઘર આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:26 PM IST
PM Awas Yojna Urban 2.0: ₹8 લાખની લોન પર મળશે 4% સબસિડી, ₹1.80 લાખ સુધીનો સીધો ફાયદો! કામની છે આ સરકારી યોજના

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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