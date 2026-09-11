/PM Awas Yojna Urban 2.0: ₹8 લાખની લોન પર મળશે 4% સબસિડી, ₹1.80 લાખ સુધીનો સીધો ફાયદો! કામની છે આ સરકારી યોજના

શહેરમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા લાખો પરિવારો માટે પોતાનું ઘર ખરીદવું આજે પણ મોટો પડકાર છે. જો જમીન નથી કે ઘર ખરીદવા માટે પર્યાપ્ત પૈસા નથી, તો સવાલ રહે છે કે આખરે ઘર કઈ રીતે બનશે? તેવા પરિવારો માટે કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરી 2.0 (PMAY-U 2.0) માં ઘણા રસ્તા આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ વાત છે કે આ યોજના માત્ર ઘર બનાવવા કે ખરીદનાર સુધી સીમિત નથી, પરંતુ ભાડા પર રહેતા પરિવારો માટે પણ અલગ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
સરકારે PMAY 2.0 હેઠળ આશરે 1 કરોડ શહેરી પરિવારોને પાક્કુ ઘર ઉપલબ્ધ કરાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. આ સંપૂર્ણ યોજના માટે 10 લાખ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આશરે 2.30 લાખ કરોડની સીધી આર્થિક મદદ આપવામાં આવશે. યોજનાનું ફોકસ શહેરી ગરીબ અને મધ્ય વર્ગીય પરિવારો પર છે. પાત્ર પરિવાર પોતાની જરૂરિયાત અને સ્થિતિ પ્રમાણે ઘર બનાવવા, નવું ઘર ખરીદવા કે સસ્તા ભાડાના મકાનનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
જમીન છે તો ઘર બનાવવામાં મદદ
જો તમારી પાસે શહેરમાં તમારી જમીન છે, પરંતુ તેના પર પાક્કુ ઘર બનાવવા માટે પર્યાપ્ત પૈસા નથી, તો યોજના હેઠળ આર્થિક સહાયતાની જોગવાઈ છે. પોતાની જમીન પર નવું પાક્કુ ઘર બનાવવા પાત્ર પરિવારોને 1.5 લાખ સુધીની કેન્દ્રીય સહાયતા મળી શકે છે. એટલે કે જમીન પહેલાથી છે તો સરકારની મદદથી ઘર બનાવવાનો રસ્તો સરળ થઈ શકે છે.
જમીન નથી તો શું થશે?
શહેરી વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં એવા પરિવારો છે જેની પાસે પોતાની જમીન નથી. આવા લોકો માટે સરકારે અલગ વ્યવસ્થા કરી છે. તે હેઠળ સરકાર ખાનગી અને જાહેર એજન્સીઓ સાથે મળી સસ્તા ઘર તૈયાર કરાવશે. તેમાં પાત્ર આર્થિક રૂપથી નબળા વર્ગના પરિવારો માટે પ્રતિ ઘર 1.5 લાખ સુધીની કેન્દ્રીય સહાયતાની જોગવાઈ છે. એટલે કે તમારી પાસે જમીન નથી તો પણ આ યોજનાનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.
ભાડે રહેતા લોકો માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા
PMAY 2.0 માં એક મહત્વનું પાસું ભાડાના મકાનોને લઈને છે. શહેરોમાં નોકરી કે કામ માટે આવનાર લોકો, જેની માટે પોતાનું ઘર ખરીદવું હાલ સરળ નથી, તેના માટે સસ્તા ભાડાના મકાન ઉપલબ્ધ કરાવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેમાં પ્રવાસી, ઔદ્યોગિક મજૂર, કામકાજી મહિલાઓ અને શહેરી ગરીબ વર્ગોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે કે જો કોઈ પરિવાર કે વ્યક્તિ શહેરમાં ભાડું આપે છે તો યોજનામાં તેના માટે આવાસનો માર્ગ રાખવામાં આવ્યો છે.
ઘર ખરીદવા માટે લોન લીધો તો પણ ફાયદો
જો તમારી પાસે ઘર ખરીદવા માટે થોડી રકમ છે, પરંતુ બાકી પૈસા માટે હોમ લોન લેવી પડશે, તો પણ યોજના મદદ કરી શકે છે. પાત્ર લાભાર્થીઓને 8 લાખ સુધીની હોમ લોન પર વાર્ષિક 4 ટકા વ્યાજ સબસિડીની જોગવાઈ છે. તેના લાભાર્થીને મહત્તમ 1.8 લાખ સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે. તેનો મતલબ છે કે યોજનામાં માત્ર ઘર બનાવનારને નહીં, પરંતુ હોમ લોન લઈ ઘર ખરીદવાની તૈયારી કરી રહેલા પાત્ર પરિવારોને પણ રાહત આપવાની વ્યવસ્થા છે.
તમારી વાર્ષિક આવક કેટલી છે?
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી 2.0નો ફાયદો લેવા માટે માત્ર શહેરમાં રહેવું પર્યાપ્ત નથી. પરિવારની વાર્ષિક આવક પણ નક્કી મર્યાદાની અંદર હોવી જોઈએ. યોજનામાં ત્રણ આવક વર્ગ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
₹3 વર્ષ સુધીની આવક ધરાવતા પરિવાર
₹3 લાખથી ₹6 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા પરિવાર
₹6 લાખથી ₹9 સુધીની આવક ધરાવતા પરિવાર
તેથી અરજી કે લાભ લેતાં પહેલા તમારી વાર્ષિક આવક અને યોજનાની પાત્રતા શરતોની તપાસ કરવી જરૂરી છે.
તમારી પાસે ક્યો વિકલ્પ છે?
જો તમે શહેરી વિસ્તારમાં રહો છો તો સૌથી પહેલા તમારી સ્થિતિ જુઓ. જમીન છે, પરંતુ પૈસા નથી? તો ઘર બનાવવાની સહાયતાનો રસ્તો હોઈ શકે છે. જમી નથી? તો સસ્તા ઘરવાળા મોડલમાં પાત્રતા જોઈ શકાય છે. ભાડે રહો છો? તો અફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગનો વિકલ્પ તમારા માટે મહત્વનો થઈ શકે છે. ઘર ખરીદવા માટે લોન લેવી છે? તો વ્યાજમાં સબસિડીનો વિકલ્પ જોઈ શકો છો. એટલે ,કે શહેરી પરિવારો માટે ઘરની જરૂરિયાતને એક મોડલમાં રાખવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ રસ્તા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.