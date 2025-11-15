PM Kisan Yojana: આતૂરતાનો અંત... બસ 4 દિવસ બાદ ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે 21મો હપ્તો, ચેક કરો લિસ્ટમાં નામ
PM Kisan Yojana ના 21મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. સરકારે જાહેરાત કરી છે કે નવેમ્બરમાં ખેડૂતોના ખાતામાં 2-2 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
PM Kisan installment date: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના એટલે કે PM Kisan Yojana દેશના નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે સૌથી મોટી નાણાકીય મદદ માનવામાં આવે છે. ખેતીના વધતા ખર્ચને કારણે આ સ્કીમ ખેડૂતોને થોડી રાહત આપવાનું કામ કરે છે. આજે અમે તમને આ યોજનાનું મહત્વનું અપડેટ આપીશું જે જાણી ખેડૂતો ખુશ થઈ જશે. સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 21મો હપ્તો હવે નવેમ્બરમાં જ લાભાર્થીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
કઈ તારીખે ખાતામાં આવશે 21મો હપ્તો
તમને જણાવી દઈએ કે 4 દિવસ બાદ એટલે કે 19 નવેમ્બર 2025ના ખેડૂતોના ખાતામાં 21મો હપ્તો મોકલી દેવામાં આવશે. આ જાહેરાતની જાણકારી 14 નવેમ્બરે પીએમ કિસાન યોજનાના સત્તાવાર X હેન્ડલ પર આપવામાં આવી છે. પોસ્ટમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે “PM-Kisan ના 21મો હપ્તો 19 નવેમ્બર 2025ના ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. મહેરબાની કરી આ લિંક પર ક્લિક કરો અને રજીસ્ટર કરો. કરોડો ખેડૂતો 21મા હપ્તાની આતૂરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યાં હતા.
e-KYC અને બધી જાણકારી
સરકારે આ વખતે ખેડૂત ભાઈઓને સહાલ પણ આપી છે. ઘણા ખેડૂતો એવા છે જેનો હપ્તો e-KYC પૂરો ન થવા કે ખોટી બેંક વિગતને કારણે અટવાઈ જાય છે. તો આ વખતે પોસ્ટમાં રજીસ્ટ્રેશનની લિંક સામેલ કરવામાં આવી છે, જેથી ખેડૂતો પોતાનું વેરિફિકેશન કરી શકે.
PM Kisan Yojana હેઠળ ખેડૂતોને વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની સહાયતા આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી કરોડો ખેડૂતોને ફાયદો મળ્યો છે. આ પૈસા ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે- એપ્રિલથી જુલાઈ, ઓગસ્ટથી નવેમબ્બર અને ડિસેમ્બરથી માર્ચ.
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, e-KYC ના અભાવે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો હપ્તાથી વંચિત છે. તેથી, ખેડૂત ભાઈઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સમયસર તેમના e-KYC, આધાર લિંક અને બેંક વિગતો અપડેટ કરે.
PM Kisan લાભાર્થીની યાદી જુઓ?
સરકારે લાભાર્થીઓની યાદી જોવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવી છે.
સત્તાવાર પીએમ કિસાન પોર્ટલની મુલાકાત લો.
હોમપેજ પર 'ખેડૂત ખૂણો' વિકલ્પ પસંદ કરો.
'લાભાર્થી યાદી' લિંક પર ક્લિક કરો.
રાજ્ય, જિલ્લો, પેટ-જિલ્લો, બ્લોક અને ગામ પસંદ કરો.
કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સબમિટ પર ક્લિક કરો.
તમારી સ્ક્રીન પર સંપૂર્ણ યાદી દેખાશે.
આ હપ્તો ખેડૂતો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે રવિ વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. તેથી, 2,000 રૂપિયાની આ સહાય ખાતર, બિયારણ, ડીઝલ અથવા અન્ય કૃષિ હેતુઓ માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. એકંદરે, પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો માત્ર નાણાકીય સહાય જ નહીં પરંતુ ખેડૂતો પ્રત્યે સરકારની સતત પ્રતિબદ્ધતાને પણ મજબૂત બનાવે છે. તેથી, ખેડૂતો હવે ફક્ત 19 નવેમ્બરની રાહ જુઓ, જ્યારે આ રાહત રકમ તેમના ખાતામાં જમા થશે.
