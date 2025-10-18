PM Kisan : દિવાળી ભેટ ! આ દિવસે તમારા ખાતામાં આવી શકે છે 2,000 રૂપિયા
PM Kisan 21st Installment : કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. આ વખતે આ હપ્તો કેટલાક ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ગયો છે, પરંતુ લાખો ખેડૂતો હજુ આ હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
PM Kisan 21st Installment : દેશભરના લાખો ખેડૂતો માટે ટૂંક સમયમાં સારા સમાચાર મળી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 21મા હપ્તાની ખેડૂતો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં રૂપિયા 2,000 ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વાર્ષિક ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા મળે છે, એટલે કે દરેક હપ્તો 2,000 રૂપિયાનો હોય છે. આ હપ્તો કેટલાક ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ગયો છે, પરંતુ લાખો ખેડૂતો હજુ આ હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ત્રણ રાજ્યોને આ ભેટ મળી
આ વર્ષે સરકારે યોજના હેઠળ ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો મોકલી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, સરકારે ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે 21મો હપ્તો જારી કર્યો હતો, જેઓ તાજેતરના પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા. જો કે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પૈસા મળવાની અપેક્ષા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેમના પૈસાની સમયસર મેળવવા માટે તેમના પીએમ કિસાન ખાતા અને બેંક ખાતાની માહિતી અપડેટ રાખે.
આ યોજનાનો હેતુ શું છે ?
આ યોજનાનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેમણે પ્રમાણિત જમીન માલિકીની માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.
2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 20મો હપ્તો આપવામાં આવ્યો હતો
2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 20મો હપ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીના 97.1 મિલિયન ખેડૂતોને 20,500 કરોડથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી. એકલા બિહારમાં, આશરે 7.5 મિલિયન ખેડૂતોને આ હપ્તાનો લાભ મળ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના ડેટાના આધારે, સરકાર ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે ખેડૂતોના ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી રહી છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે આવે છે. તેથી ખેડૂતોને દિવાળીની એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી શકે છે.
