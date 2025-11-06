Prev
PM Kisan : દેશભરના કરોડો ખેડૂતોની આતુરતાનો અંત ! આ દિવસે ખાતામાં આવી શકે છે 2,000 રૂપિયા

PM Kisan 21st Installment : સરકાર ટૂંક સમયમાં પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો બહાર પાડી શકે છે. જો તમે આ યોજનાના લાભાર્થી છો અને 2,000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો મેળવવા માંગતા હો, તો તાત્કાલિક તમારું ઈ-કેવાયસી, બેંક ખાતા અને આધાર લિંકિંગ ચેક કરો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:56 PM IST

PM Kisan 21st Installment : દેશભરના કરોડો ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 21મો હપ્તો ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થશે. ઘણા રાજ્યોમાં સરકારે પહેલાથી જ ખેડૂતોના ખાતામાં રાહત ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે, ખાસ કરીને પૂર અથવા ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં. હવે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતો પીએમ કિસાન યોજના માટે 2,000 રૂપિયાના 21મા હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

21મો હપ્તો ક્યારે જાહેર થઈ શકે છે ?

સરકારે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરી નથી, પરંતુ ભૂતકાળના રેકોર્ડ મુજબ, દર ચાર મહિને એક હપ્તો જાહેર કરવામાં આવે છે. 20મો હપ્તો 2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ આપવામાં આવ્યો હતો. તે મુજબ, 21મો હપ્તો નવેમ્બર 2025માં આવવાની ધારણા છે. સરકાર સામાન્ય રીતે વર્ષનો પહેલો હપ્તો ફેબ્રુઆરીમાં આપે છે અને આગામી હપ્તો (22મો) ફેબ્રુઆરી 2026માં ચૂકવવાનો હોય છે. તેથી 21મો હપ્તો નવેમ્બરમાં આવવાનું લગભગ નક્કી છે. 

આ રાજ્યોના ખેડૂતોના ખાતામાં આવ્યા રૂપિયા 2,000

આ વખતે કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક રાજ્યોના ખેડૂતોને એડવાન્સ હપ્તા આપ્યા છે. પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના આશરે 2.7 મિલિયન ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000ની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. તાજેતરના પૂરને કારણે આ રાજ્યોના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું, તેથી કેન્દ્ર સરકારે રાહત તરીકે એડવાન્સ હપ્તા મોકલ્યા હતા.

વધુમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેડૂતોને પણ પહેલાથી જ હપ્તા મળી ગયા છે. 7 ઓક્ટોબરના રોજ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા 8.55 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં 171 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમાં 85,000થી વધુ મહિલા ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે. આજ સુધીમાં આ યોજના હેઠળ જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેડૂતોને કુલ 4,052 કરોડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.

