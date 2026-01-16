Prev
PM Kisan: બજેટમાં ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર! જાણો ક્યારે ખાતામાં આવશે 22મો હપ્તો

PM Kisan 22nd installment date: પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની પ્રતીક્ષા કરતા ખેડૂતોએ હજુ થોડું ધૈર્ય જાળવી રાખવું પડશે. 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થનારા સામાન્ય બજેટ બાદ જ ખાતામાં 2-2 હજાર રૂપિયા આવવાની સંભાવના છે. પાછલા વર્ષે પણ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ગપ્તો જારી થયો હતો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:49 PM IST

PM Kisan: દેશના કરોડો અન્નદાતાઓ માટે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના માત્ર એક સરકારી યોજના નથી, પરંતુ ખેતીવાડીની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો એક સહારો છે. પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી સરકાર 21 હપ્તા જારી કરી ચુકી છે અને હવે દેશભરના ખેડૂતોની નજર 22મા હપ્તા પર રહેલી છે. 19 નવેમ્બરે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તમિલનાડુના કોયતંબુરથી 21મો હપ્તો જારી કર્યો હતો. જો તમે જાણવા ઈચ્છો છો કે તમારા ખાતામાં 2000 રૂપિયાનો હપ્તો ક્યારે આવશે અને બજેટ 2026 પર તેની શું અસર થશે, તો આવો દરેક અપડેટ જાણીએ.

બજેટ બાદ આવી શકે છે પૈસા
ખેડૂતોના મનમાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે આખરે 22મા હપ્તાની તારીખ કઈ જશે? પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની પેટર્ન જોઈએ તો સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. પાછલા વર્ષે આ સમય દરમિયાન એટલે કે 24 ફેબ્રુઆરી 2025ના બિહારના ભાગલપુરથી 19મો હપ્તો જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

આ વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દેશનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. જાણકારોનું માનવું છે કે બજેટ સત્રની વ્યસ્તતાને કારણે 1 ફેબ્રુઆરી પહેલા હપ્તો જારી થવાની સંભાવના નથી. તેવામાં સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે બજેટ રજૂ થા બાદ ફેબ્રુઆરીના બીજા કે ત્રીજા સપ્તાહમાં ખેડૂતોના ખાતામાં બે હજાર રૂપિયા આવી શકે છે. રવિ પાકની લણણી અને ખરીફની તૈયારીઓની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

મિનિટોમાં ચેક કરો તમારૂ સ્ટેટસ
ઘણીવાર જોવા મળ્યું છે કે ટેક્નિકલ ખામીઓ કે દસ્તાવેજોની કમીને કારણે હપ્તો જારી થવાં છતાં ખાતામાં પહોંચતો નથી. તેથી સમજદારી તેમાં છે કે તમે પહેલા જ તમારૂ સ્ટેટસ ચેલ કરી લો. તે માટે તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી.

તમે પીએમ કિસાનની સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.in પર જાવો. ત્યાં હોમપેજ પર તમને ફોર્મર કોર્નરનો વિકલ્પ મળશે. જ્યાં ‘Know Your Status’ પર ક્લિક કરો. તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને સ્ક્રીન પર રહેલો કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો. ત્યારબાદ તમારા નંબર પર ઓટીપી આવશે, જેને દાખલ કરતા તમારૂ સ્ટેટસ ખુલી જશે. 

 

PM Kisan 22nd installment date

