ખેડૂતો માટે ખુશખબર! વડાપ્રધાન મોદીએ જાહેર કર્યો પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો, આ રીતે ચેક કરો સ્ટેટસ

PM Kisan 22nd Installment: પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપે છે. આ રકમ 2,000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તામાં સીધી બેન્ક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે, જેથી ખેડૂતો બિયારણ, ખાતર અને ખેતી સાથે જોડાયેલી જરૂરી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:39 PM IST
  • વડાપ્રધાને ગુવાહાટીથી જાહેર કર્યો પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો જાહેર કર્યો
  • આ સહાય સીધી DBT દ્વારા ખેડૂતોના બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે
  • આ રીતે ઘરે બેઠા તમારું સ્ટેટસ ચેક કરવાની રીત

PM Kisan 22nd Installment: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે એટલે કે 13 માર્ચ 2026ના રોજ ગુવાહાટીથી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN)નો 22મો હપ્તો જાહેર કર્યો છે. આ હપ્તા હેઠળ 9.32 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોના બેન્ક ખાતામાં અંદાજે 18,640 કરોડ રૂપિયા સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવી છે.

શું છે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના?
આ યોજના વર્ષ 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને આર્થિક મદદ મળી શકે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય ત્રણ સમાન હપ્તામાં 2,000-2,000 રૂપિયા કરીને સીધા તેમના બેન્ક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. આ સહાયથી ખેડૂતો બિયારણ, ખાતર અને ખેતી સંબંધિત જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે, જેથી ખેડૂતોને લોન લેવાની જરૂર ઓછી પડે.

હપ્તા મહિનો અને વર્ષ  ફાળવવામાં આવેલી રકમ (અંદાજે) લાભાર્થી ખેડૂતોની સંખ્યા
21મો હપ્તો નવેમ્બર 2025 18,000 કરોડ રૂપિયા 9 કરોડથી વધુ
20મો હપ્તો ઓગસ્ટ 2025 20,500 કરોડ રૂપિયા 9.7 કરોડ
19મો હપ્તો ફેબ્રુઆરી 2025 22,000 કરોડ રૂપિયા 9.8 કરોડ

સતત બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં તેજી, જાણો 24, 22 અને 18 કેરેટ ગોલ્ડની લેટેસ્ટ કિંમત

આ રીતે ચેક કરો સ્ટેટસ
સૌથી પહેલા pmkisan.gov.in વેબસાઇટ પર જાઓ.
અહીં “Know Your Status” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
હવે તમારો નોંધણી નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
ત્યારબાદ તમારા મોબાઇલ ફોન પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો.
ત્યારબાદ તમને જાણવા મળશે કે હપ્તો તમારા ખાતામાં જમા થયું છે કે નહીં.

હપ્તો જમા ન થયો હોય તો શું કરવું?
જો કોઈ ખેડૂતને યોજનાના હપ્તો ન મળી રહ્યા હોય અથવા કોઈ સમસ્યા આવી રહી હોય તો તો તેઓ ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર 1800-115-526 પર સંપર્ક કરી શકે છે. ત્યાં સંપૂર્ણ માહિત આપવામાં આવશે.

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના શું છે?
આ કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે, જેના હેઠળ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળે છે. આ સહાય સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

ખેડૂતોને હપ્તો કેવી રીતે મળે છે?
સરકાર આ રકમ સીધી ખેડૂતોના બેન્ક ખાતામાં DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) દ્વારા ટ્રાન્સફર કરે છે.

દર વર્ષે કેટલા હપ્તા મળે છે?
6,000 રૂપિયાની રકમ ત્રણ હપ્તામાં વહેંચવામાં આવે છે. દરેક હપ્તામાં 2,000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

આ યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી?
આ યોજના ફેબ્રુઆરી 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પીએમ કિસાન સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું?
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

