PM Kisan 21st installment: આ દિવસે આવશે PM કિસાનનો 21મો હપ્તો, ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર!

PM Kisan 21st installment: આ યોજના હેઠળ દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એટલે કે દરેક હપ્તામાં 2,000 રૂપિયા. આ વખતે, કેટલાક ખેડૂતોને આ હપ્તો મળી ગયો છે, પરંતુ લાખો અન્ય ખેડૂતો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે.

PM Kisan 21st installment: કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) યોજના હેઠળ 2,000 રૂપિયાનો 21મો હપ્તો વિતરણ શરૂ કરી દીધો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં ખેડૂતોને પહેલા જ પેમેન્ટ કરવામાં આવી ચૂકી છે. દિવાળી નજીક આવતાની સાથે જ સરકાર ખાતરી કરવાની યોજના ધરાવે છે કે બધા પાત્ર ખેડૂતોને સમયસર ચુકવણી મળે.

આ યોજના હેઠળ દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એટલે કે દરેક હપ્તામાં 2,000 રૂપિયા. આ વખતે, કેટલાક ખેડૂતોને આ હપ્તો મળી ગયો છે, પરંતુ લાખો અન્ય ખેડૂતો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે.

શું છે આ યોજનાનો હેતુ?
આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેમણે જમીન માલિકીની પ્રમાણિત માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.

આ શરતો પૂરી કરવી છે જરૂરી
21મા હપ્તાના રૂપિયા પણ ઘણા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા રોકી દેવામાં આવ્યા હતા. આ ખેડૂતોના ખાતા શંકાસ્પદ માનવામાં આવ્યા હતા અને પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ન હતા. હવે 21મા હપ્તા પહેલા પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. યોજનામાં થયેલી અનિયમિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે અને મોટા પાયે ચકાસણી શરૂ કરી દીધી છે. જે ખેડૂતો આ ત્રણ આવશ્યક શરતો પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમને યાદીમાંથી દૂર કરી શકાય છે.

કેવી રીતે ચેક કરવું સ્ટેટ્સ
1. ઓફિશિયલ પોર્ટલ pmkisan.gov.in ખોલો
2. ત્યારબાદ Know Your Status પર ક્લિક કરો
3. ત્યારબાદ તમારો PM કિસાન નોંધણી નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો
4. બાદમાં Get OTP પર ક્લિક કરો અને તમારા મોબાઇલ પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો.
5. ત્યારબાદ તમારી જાણકારી જોવા મળશે, જેમાં તમારી પાત્રતા સ્થિતિ (Eligibility Status) અને તમારા છેલ્લા હપ્તાની વિગતોનો સમાવેશ થાય છે.
6. હવે પાત્રતા સ્થિતિ પર ક્લિક કરો. જો લેન્ડ સીડીંગમાં લીલું ટિક અથવા "હા," હોય, તો બોક્સને ચેક કરો.
7. જો e-KYCમાં લીલું ટિક અથવા "હા," હોય, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારો હપ્તો સમયસર પહોંચશે.

2 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ જારી થયેલ હતો 20મો હપ્તો
20મો હપ્તો 2 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીના 9.71 લાખ ખેડૂતોને 20,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી. આ હપ્તાનો ફાયદો એકલા બિહારમાં જ લગભગ 75 લાખ ખેડૂતોને મળ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના ડેટા દર્શાવે છે કે, સરકાર ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે ખેડૂતોના ખાતામાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી રહી છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે આવે છે. તેથી, ખેડૂતોને દિવાળીની એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી શકે છે.

