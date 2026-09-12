/આ ખેડૂતોને નહીં મળે PM કિસાન યોજનાનો લાભ: શું તમારું નામ પણ આ યાદીમાં છે? જુઓ લિસ્ટ

PM Kisan Yojana: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) દેશના કરોડો ખેડૂતો માટે એક મહત્વપૂર્ણ યોજના છે, જે હેઠળ પાત્ર ખેડૂતોને દર વર્ષે 6000 ની આર્થિક મદદ ત્રણ સમાન હપ્તામાં સીધી બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે.
યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી 23 હપ્તામાં 4.47 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ સીધી બેંક ખાતામાં મોકલી આપવામાં આવી છે. હવે સરકાર 24મો હપ્તો જારી કરવાની તૈયારીમાં છે, જેની ચુકવણી દિવાળી પહેલા થઈ શકે છે.
પરંતુ જો તમે પણ આગામી હપ્તાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. સરકારના નવા નિયમો પ્રમાણે ઘણા ખેડૂતોને આ યોજનાનો ફાયદો મળશે નહીં. માત્ર જમીન તમારા નામે હોવાથી પીએમ કિસાન યોજનાના પૈસા મળતા નથી, પરંતુ ખેડૂતની નોકરી, આવક અને પરિવારની સ્થિતિ પણ તેમાં આવે છે. જો ખોટી જાણકારીના આધાર પર પૈસા મળતા રહ્યાં તો બાદમાં તેને પરત કરવાની નોબત આવી શકે છે.
આ ખેડૂતોને નહીં મળે ફાયદો
1. પરિવારના એકથી વધુ સભ્યો લાભાર્થી
એક જ ખેડૂત પરિવારના એકથી વધુ સભ્યોને પીએમ કિસાનનો ફાયદો મળતો નથી. એનો મતલબ છે કે પિતા અને પુત્રમાંથી એક જ વ્યક્તિને આ યોજના માટે પાત્ર માનવામાં આવશે.
2. ખુદની ખેતી યોગ્ય જમીન નહીં
PM-KISAN નો ફાયદો પાત્ર ખેડૂત પરિવારને ખેતી યોગ્ય જમીનના આધાર પર આપવામાં આવે છે. જેની પાસે પોતાના નામે ખેતી યોગ્ય જમી નથી, તેને આ યોજનાનો લાભ મળતો નથી.
3. e-KYC બાકી હોય
જો ખેડૂતે હજુ સુધી e-KYC કરાવ્યું નથી તો પૈસા અટકી શકે છે. તેથી લાભાર્થીઓએ e-KYC ની સ્થિતિ ચેક કરવી જરૂરી છે.
જે ખેડૂતોની જમીનનું વેરિફિકેશન પૂરુ થયું નથી તેને પણ હપ્તો મળવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે. યોજનામાં પાત્રતાની ખાતરી કરવા માટે જમીનના રેકોર્ડની તપાસ મહત્વપૂર્ણ છે.
5. સરકારી નોકરીવાળા પરિવાર
જો ખેડૂત પરિવારનું કોઈ સભ્ય કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારના વિભાગ, પ્રાદેશિક કાર્યાલય, જાહેર ઉપક્રમ કે સરકારી સંસ્થામાં વર્તમાન કે પૂર્વ અધિકારી/કર્મચારી છે તો નિયમ પ્રમાણે આ પરિવાર બહાર રહી શકે છે. તેમાં સંબંધિત નિયમો અનુસાર કેટલાક અપવાદ પણ છે.
6. બંધારણીય પદ પર રહેલા લોકો
જે ખેડૂત પરિવારના સભ્ય વર્તમાન કે પૂર્વમાં બંધારણીય પદ પર રહ્યાં છે, તે આ યોજનાની પાત્રતામાંથી બહાર થઈ શકે છે.
આ રીતે કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારમાં વર્તમાન કે પૂર્વ મંત્રી રહેલા પરિવારના સભ્યો પર પણ યોજનાનો નિયમ લાગૂ થાય છે.
7. આવકવેરો ભરનાર
જો કોઈ ખેડૂત પરિવારના કોઈ સભ્યએ છેલ્લા એસેસમેન્ટ વર્ષમાં આવકવેરો ભર્યો છે તો તેને આ યોજનાનો લાભ નહીં મળે.
8. પ્રોફેશનલ વર્ગ
કેટલાક પ્રોફેશનલ વર્ગ પણ પીએમ-કિસાનની પાત્રતાથી બહાર છે. તેમાં ડોક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ, સીએ અને આર્કિટેક્ટ જેવા ક્ષેત્રો સામેલ છે.
હપ્તો આવતા પહેલા આ વસ્તુ ચેક કરો
જો તમારૂ નામ પીએમ-કિસાનના લાભાર્થીમાં છે તો હપ્તો આવતા પહેલા તમારૂ
e-KYC
જમીનની ખાતરી
બેંક ખાતાની જાણકારી
આધાર સાથે લિન્કિંગ
લાભાર્થી સ્ટેટસની તપાસ કરો.