/PM Kisan: બેંક ખાતામાં ક્યારે આવશે ₹2000? આ છે નવું અપડેટ

PM Kisan 23th Installment: પીએમ કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તાની પ્રતીક્ષા કરી રહેલા કરોડો ખેડૂતો માટે મોટું અપડેટ છે. સંભાવના છે કે જૂન કે જુલાઈ 2026મા 2000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
PM Kisan 23th Installment: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના કરોડો લાભાર્થીઓ માટે જરૂરી સમાચાર છે. જો તમે સરકાર તરફથી મળતી આર્થિક મદદની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તો 23મા હપ્તાનું એલર્ટ તમારા માટે છે. છેલ્લે 13 માર્ચ 2026ના પ્રધાનંમત્રી મોદીએ અમસના ગુવાહાટીથી આ યોજનાનો 22મો હપ્તો રિલીઝ કર્યો હતો. તે સમયે દેશભરના 9.3 કરોડથી વધુ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના માધ્યમથી બે-બે હજાર રૂપિયા મોકલવામાં આવ્યા હતા. હવે ખેડૂતો 23મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યાં છે. આ પૈસા સીધા બેંક ખાતામાં આવે છે, પરંતુ થોડી ચૂક આ રાહતને વચ્ચે રોકી શકે છે.
ક્યા મહિને ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે પૈસા?
પીએમ કિસાન યોજનાનું સીધુ ગણિત છે. સરકાર દર વર્ષે ખેડૂતોને 6000 રૂપિયાની રોકડ સહાયતા આપે છે. તેને બે-બે હજારના ત્રણ હપ્તામાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. સિસ્ટમ પ્રમાણે પ્રથમ હપ્તો એપ્રિલથી જુલાઈ વચ્ચે આવે છે. બીજો હપ્તો ઓગસ્ટથી નવેમ્બર દરમિયાન ત્રીજો હપ્તો ડિસેમ્બરથી માર્ચ વચ્ચે જારી કરવામાં આવે છે. 22મો હપ્તો માર્ચ 2026મા આવી ગયો છે, તેથી હવે એપ્રિલ-જુલાઈ સાયકલના 23મા હપ્તાનો સમય આવી ગયો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે જૂન કે જુલાઈ 2026 વચ્ચે ગમે ત્યારે ખેડૂતોના ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. પરંતુ કૃષિ મંત્રાલય તરફથી હજુ ફાઇનલ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ ત્રણ ભૂલને કારણે રોકાઈ શકે છે પેમેન્ટ
હંમેશા જોવામાં આવ્યું છે કે જાહેરાત બાદ પણ ઘણા ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થતાં નથી. તેનું સૌથી મોટું કારણ દસ્તાવેજીય ખામીઓ હોય છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારા ખાતામાં પેમેન્ટ આવે, તો ત્રણ જરૂરી શરતો પુરી કરી લો. સૌથી પહેલા તમારૂ ઈ-કેવાઈસી (e-KYC) અપડેટ કરો. આ કામ તમારા નજીકના સીએસી સેન્ટરમાં જઈને બાયોમેટ્રિક રીતે કરી શકો છો. આ સિવાય બીજું કામ છે તમારા બેંક ખાતામાં આધાર કાર્ડને લિંક કરવું. જોકે સરકાર પૈસા સીધા આધાર બેઝ પર મોકલે છે. તેથી આધાર સીડિંગ ન હોવા પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઈ જાય છે. ત્રીજી શરત છે કે તમારી જમીનનું વેરિફિકેશન. સરકારી દસ્તાવેજમાં તમારી જમીનનું વેરિફિકેશન પુર્ણ હોવું જોઈએ.
અપાત્ર લોકો પર સરકારની નજર
સરકાર હવે આ યોજનામાં પારદર્શિતા રાખી રહી છે. યોજનાનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવનારને બહાર કરવામાં આવે છે. નિયમ સ્પષ્ટ છે. જો કોઈએ 1 ફેબ્રુઆરી 2019 બાદ જમીન ખરીદી છે તો તેને આ યોજનાનો લાભ મળશે નહીં. આ રીતે જો એક પરિવારમાં પતિ-પત્ની બંને અલગ-અલગ આ યોજનાનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યાં છે, તો તપાસમાં પકડાવા પર તેનો હપ્તો તત્કાલ પ્રભાવથી રોકી દેવામાં આવશે.