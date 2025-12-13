Prev
PM Kisan: હવે ખેડૂતોને વાર્ષિક મળશે 12,000 રૂપિયા? સરકારે કહી દીધી મોટી વાત

PM Kisan Yojna Latest Update: PM કિસાનની રકમ વધારવાને લગતી એક મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે. જોકે, PM કિસાનની રકમને 6,000 થી વધારીને 12,000 કરવા વિશે એક મોટા અપડેટ મળી રહ્યા છે. આ અંગે મંત્રી રામ નાથ ઠાકુરે શું જવાબ આપ્યો?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:57 PM IST

PM Kisan: હવે ખેડૂતોને વાર્ષિક મળશે 12,000 રૂપિયા? સરકારે કહી દીધી મોટી વાત

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Amount: PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ નોંધાયેલા ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000ની રકમ 2,000ના ત્રણ હપ્તાના રૂપમાં મળે છે. ડિસેમ્બર 2024માં એક સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ આ રકમને વધારીને 12,000 કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી. શું સરકારે PM કિસાનના વાર્ષિક પેમેન્ટને બમણું કરવાની આ સમિતિની ભલામણ સ્વીકારી છે? આ અંગે 12 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રાજ્યસભામાં સાંસદ સમીરુલ ઇસ્લામે સવાલ પૂછ્યો હતો. શું સરકારે PM કિસાન પેમેન્ટને બમણું કરીને 12,000 કરવાની ભલામણ માની લીધી છે? જાણો.

શું 12,000 રૂપિયા થઈ ગઈ છે PM કિસાનની રકમ?
સમીરુલ ઇસ્લામે સવાલ પૂછ્યો હતો, જેના પર સરકારે જવાબ આપ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ડિસેમ્બર 2024માં સાંસદની સ્થાયી સમિતિએ સૂચન કર્યું હતું કે ખેડૂતોને વર્તમાન આર્થિક સ્થિતિ જોતાં વાર્ષિક 12,000 કરી દેવામાં આવે. આ સવાલ પર કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આવો કોઈ પણ પ્રસ્તાવ સરકારના વિચારણા હેઠળ નથી. એટલે કે, PM કિસાનની રકમ બમણી કરવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી. આનાથી ખેડૂતોમાં ફેલાયેલી અફવા પર પણ વિરામ લાગી ગયું છે.

કિસાન ID માટે રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે?
ઇસ્લામે એ પણ પૂછ્યું કે શું PM કિસાન યોજનાનો લાભ લેવા માટે કિસાન IDનું રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે? તેના પર ઠાકુરે કહ્યું કે જે 14 રાજ્યોમાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યાં PM કિસાન યોજના હેઠળ ફક્ત નવા રજીસ્ટ્રેશન માટે કિસાન ID જરૂરી કરી દેવામાં આવ્યું છે. ઠાકુરે કહ્યું કે જે રાજ્યોમાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ હજી શરૂ થયું નથી, ત્યાં ખેડૂતો કિસાન ID વિના પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે.

ઠાકુરે તે 14 રાજ્યોમાંથી જ્યાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, તે ખેડૂતોનો ડેટા પણ આપ્યો જેમણે હજુ સુધી કિસાન ID માટે રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
PM Kisanpm kisan 21st installmentPM Kisan Samman NidhiPM Kisan SchemePM Kisan eligibilityPM Kisan e-KYCPM Kisan land verificationpm kisan beneficiary statusPM Kisan application processपीएम किसान 22वीं किस्तpm kisan samman nidhi yojana amountpm kisan samman nidhi yojana 12000pm kisan samman nidhi amount per yearpm kisan samman nidhi new registrationpm kisan samman nidhi cscpm kisan samman nidhi portalpm kisan samman nidhi registrationpm kisan samman nidhi kycPM Kisan Samman Nidhi Yojanapm kisan samman nidhi statuspm kisan samman nidhi news

