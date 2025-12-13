PM Kisan: હવે ખેડૂતોને વાર્ષિક મળશે 12,000 રૂપિયા? સરકારે કહી દીધી મોટી વાત
PM Kisan Yojna Latest Update: PM કિસાનની રકમ વધારવાને લગતી એક મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે. જોકે, PM કિસાનની રકમને 6,000 થી વધારીને 12,000 કરવા વિશે એક મોટા અપડેટ મળી રહ્યા છે. આ અંગે મંત્રી રામ નાથ ઠાકુરે શું જવાબ આપ્યો?
Trending Photos
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Amount: PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ નોંધાયેલા ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000ની રકમ 2,000ના ત્રણ હપ્તાના રૂપમાં મળે છે. ડિસેમ્બર 2024માં એક સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ આ રકમને વધારીને 12,000 કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી. શું સરકારે PM કિસાનના વાર્ષિક પેમેન્ટને બમણું કરવાની આ સમિતિની ભલામણ સ્વીકારી છે? આ અંગે 12 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રાજ્યસભામાં સાંસદ સમીરુલ ઇસ્લામે સવાલ પૂછ્યો હતો. શું સરકારે PM કિસાન પેમેન્ટને બમણું કરીને 12,000 કરવાની ભલામણ માની લીધી છે? જાણો.
શું 12,000 રૂપિયા થઈ ગઈ છે PM કિસાનની રકમ?
સમીરુલ ઇસ્લામે સવાલ પૂછ્યો હતો, જેના પર સરકારે જવાબ આપ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ડિસેમ્બર 2024માં સાંસદની સ્થાયી સમિતિએ સૂચન કર્યું હતું કે ખેડૂતોને વર્તમાન આર્થિક સ્થિતિ જોતાં વાર્ષિક 12,000 કરી દેવામાં આવે. આ સવાલ પર કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આવો કોઈ પણ પ્રસ્તાવ સરકારના વિચારણા હેઠળ નથી. એટલે કે, PM કિસાનની રકમ બમણી કરવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી. આનાથી ખેડૂતોમાં ફેલાયેલી અફવા પર પણ વિરામ લાગી ગયું છે.
કિસાન ID માટે રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે?
ઇસ્લામે એ પણ પૂછ્યું કે શું PM કિસાન યોજનાનો લાભ લેવા માટે કિસાન IDનું રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે? તેના પર ઠાકુરે કહ્યું કે જે 14 રાજ્યોમાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યાં PM કિસાન યોજના હેઠળ ફક્ત નવા રજીસ્ટ્રેશન માટે કિસાન ID જરૂરી કરી દેવામાં આવ્યું છે. ઠાકુરે કહ્યું કે જે રાજ્યોમાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ હજી શરૂ થયું નથી, ત્યાં ખેડૂતો કિસાન ID વિના પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે.
ઠાકુરે તે 14 રાજ્યોમાંથી જ્યાં કિસાન રજિસ્ટ્રીનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, તે ખેડૂતોનો ડેટા પણ આપ્યો જેમણે હજુ સુધી કિસાન ID માટે રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે