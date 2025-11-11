Prev
PM Kisan Yojana : આવી ગઈ તારીખ ! આ દિવસે ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે 21મો હપ્તો

PM Kisan Yojana 21st instalment : PM Kisan યોજનાનો 21મો હપ્તો કેટલાક ખેડૂતોને મળી ગયો છે, જ્યારે લાખો ખેડૂતો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આગામી હપ્તાની તારીખ અંગે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:50 PM IST

PM Kisan Yojana 21st instalment : ખેડૂતો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 21મા હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને આશા હતી કે સરકાર તેમને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપશે, પરંતુ તહેવાર પસાર થયા પછી પણ હપ્તો બધા લાભાર્થીઓના ખાતામાં પહોંચ્યો નથી. જ્યારે કેટલાક ખેડૂતોને 2,000 મળ્યા છે, તો લાખો લોકો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. 

દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આગામી હપ્તાની તારીખ અંગે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની છે. એવું માનવામાં આવે છે કે 21મો હપ્તો નવેમ્બરના મધ્યમાં એટલે કે 15 નવેમ્બરની આસપાસ આપવામાં આવી શકે છે.

પીએમ કિસાન યોજના ?

પીએમ કિસાન યોજનાનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષના હોવા જોઈએ અને પ્રમાણિત જમીન માલિકીની માહિતી આપવી જરૂરી છે.

આ રાજ્યોને 21મો હપ્તો ચુકવાયો

પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વાર્ષિક ત્રણ હપ્તામાં 6,000 મળે છે, એટલે કે, એક હપ્તામાં 2,000 ચુકવાય છે. આ વખતે સરકારે આ વ્યવસ્થા હેઠળ ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો મોકલી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, સરકારે ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, જેઓ તાજેતરના પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા. જો કે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પૈસા મળવાની અપેક્ષા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ સમયસર હપ્તો મેળવવા માટે તેમના પીએમ કિસાન ખાતા અને બેંક ખાતાની માહિતી અપડેટ રાખે.

ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ રાખો

જો તમે પીએમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થી છો, તો તમારા બધા ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ કરવા જરૂરી છે. E-KYC, બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલ આધાર નંબર અને જમીન ચકાસણી પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. જો આમાંથી કોઈપણ પ્રક્રિયા અધૂરી હશે, તો હપ્તો અટકી શકે છે.

 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

pm kisan yojanaPM Kisan 21st instalmentPM Kisan 2025PM Kisan payment status

