આ દિવસે આવી શકે છે PM કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો, આ પહેલા પૂરું કરી લો આ જરૂરી કામ
PM Kisan Yojana 22nd Installment : ખેડૂતો પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હપ્તો ક્યારે જારી થઈ શકે છે અને કયું કામ પૂરું કરવું જરૂરી છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
PM Kisan Yojana 22nd Installment : દેશમાં લાખો ખેડૂતોની વસ્તી છે, જેમાંથી ઘણા આર્થિક રીતે ગરીબ છે. સરકાર આ ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આ માટે સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચલાવે છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે.
ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ?
અત્યાર સુધી, સરકારે પીએમ કિસાન યોજનાના 21 હપ્તા જારી કર્યા છે. ખેડૂતો હવે 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા આ માટેની સત્તાવાર તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી હપ્તો ટૂંક સમયમાં જારી કરવામાં આવી શકે છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરીમાં જાહેર થઈ શકે છે. જો આવું થાય તો થોડા અઠવાડિયામાં પૈસા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. જો કે, આ વખતે પણ ફક્ત તે ખેડૂતો જ લાભ મેળવી શકશે જેમના રેકોર્ડ સંપૂર્ણપણે સાચા અને અપડેટેડ છે.
ફટાફટા પતાવી દો આ જરૂરી કામ
ખેડૂતોએ હપ્તા પહેલા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કામ પૂર્ણ કરવા જોઈએ. પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ સૌથી મહત્વપૂર્ણ કામ e-KYC છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે e-KYC વિના કોઈપણ ખેડૂતને હપ્તો મળશે નહીં. ખેડૂતો સત્તાવાર પીએમ કિસાન વેબસાઇટ અથવા નજીકના CSC કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને આ પ્રક્રિયા સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકે છે.
વધુમાં, આધાર અને બેંક ખાતાઓને લિંક કરવા જરૂરી છે. જે ખેડૂતોના બેંક ખાતા આધાર સાથે લિંક નથી અથવા જેમના ખાતામાં નામ અને જન્મ તારીખમાં વિસંગતતા છે, તેમના હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે. તેમના ખાતાઓમાં DBT પણ સક્ષમ હોવું જોઈએ.
આ ઉપરાંત જમીન ચકાસણી પણ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી તેમની જમીનની ચકાસણી કરી નથી તેમણે આ પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ કરવી જોઈએ. વધુમાં, જો નોંધણી દરમિયાન કોઈ ખોટી માહિતી દાખલ કરવામાં આવી હોય, તો તેને તાત્કાલિક સુધારવી જરૂરી છે.
જો ખેડૂતો આ જરૂરી કાર્યો સમયસર પૂર્ણ નહીં કરે, તો આગામી 22મા હપ્તાની ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તેથી ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ હમણાં જ તપાસે જેથી તેઓ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના યોજનાનો લાભ મેળવી શકે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે