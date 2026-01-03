Prev
PM Kisan Yojana: નવા વર્ષમાં આ દિવસે મળશે ખેડૂતોને ભેટ, ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા

PM Kisan Yojana: PM કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ખેડૂતો માટે નવા વર્ષની ભેટ સમાન રહેશે. વર્ષ 2025માં ખેડૂતોને ત્રણ હપ્તા—19મો, 20મો અને 21મો મળી ચૂક્યા છે. હવે ખેડૂતો આગામી હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આ પ્રતીક્ષા ક્યારે પૂરી થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:13 PM IST

PM Kisan Yojana 22nd Installment: ખેડૂતો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)ના 22માં હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે સરકાર આગામી બજેટમાં આ યોજનાને લઈને કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે.

22મો હપ્તો ક્યારે જાહેર થશે?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 19 નવેમ્બર 2025ના રોજ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરથી PM-KISAN યોજનાનો 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો. ત્યારથી ખેડૂતો 22માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, સરકાર આ હપ્તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જાહેર કરી શકે છે. 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ થવાનું છે, તેથી એવી શક્યતા છે કે આ હપ્તો બજેટ પછી 28 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ બહાર પાડવામાં આવશે.

દર વર્ષે ખેડૂતોને 6,000 રૂપિયાની સહાય
તમને જણાવી દઈએ કે પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોના ખાતામાં વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં મોકલે છે. આ યોજના માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમ વાર્ષિક બજેટમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. બજેટમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને કેટલી રકમ આપવામાં આવશે.

