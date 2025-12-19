PM Kisan Yojana : નવા વર્ષમાં ક્યારે આવશે પીએમ કિસાન યોજનાનો નવો હપ્તો ? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
PM Kisan Yojana : સરકારે તાજેતરમાં 19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ લેતા ખેડૂતોને 2000 રૂપિયાનો 21મો હપ્તો મોકલ્યો હતો. હવે બધાની નજર 22મા હપ્તા પર છે.
PM Kisan Yojana : ભારત એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે. દેશના વિકાસમાં ખેડૂતો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ ભૂમિકાને ઓળખીને, કેન્દ્ર સરકાર સમયાંતરે ખેડૂતો માટે અનેક લાભદાયી યોજનાઓ ચલાવે છે, જે તેમના માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ યોજનાઓમાંથી એક પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના છે.
દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા આપે છે સરકાર
મોદી સરકારે ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે આ યોજના શરૂ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ દર વર્ષે 2,000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તામાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં કુલ 6,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ પૈસા તેમને ખેતી સહિત તેમના આવશ્યક કાર્યો કરવામાં મદદ કરે છે. તાજેતરમાં કેન્દ્રની મોદી સરકારે PM-KISAN સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો બહાર પાડ્યો. હવે દરેક વ્યક્તિ આ યોજનાના 22મા હપ્તા અને વર્ષ 2026 માટેના પ્રથમ હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
2025માં ક્યારે આપવામાં આવ્યા 3 હપ્તા ?
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં ખેડૂતોના ખાતામાં 6000 રૂપિયા મોકલે છે. 2025 માટેના ત્રણ હપ્તાઓની વાત કરીએ તો, પહેલો હપ્તો ફેબ્રુઆરી 2025માં, બીજો ઓગસ્ટ 2025માં અને ત્રીજો નવેમ્બર 2025માં આપવામાં આવ્યો હતો.
નવા વર્ષમાં તમારા ખાતામાં 2000 રૂપિયા ક્યારે આવશે ?
હવે, પાત્ર ખેડૂતો નવા વર્ષમાં આ યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અંદાજ મુજબ, કેન્દ્ર સરકાર જાન્યુઆરી 2026થી માર્ચ 2026ની વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 22મો હપ્તો જારી કરી શકે છે. જો સરકાર 2025ની પેટર્નને અનુસરે છે, તો એવી અપેક્ષા છે કે આ યોજનાનો 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરી 2026માં આપવામાં આવશે. જોકે, સરકારે હજુ સુધી 22મા હપ્તાના રિલીઝ માટેની તારીખની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.
તમે અપડેટ્સ ક્યાંથી મેળવી શકો છો ?
લાયક ખેડૂતો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સંબંધિત બધી માહિતી મેળવી શકે છે. તમે વેબસાઇટના હોમપેજ પર કિસાન ઇ-મિત્ર ચેટબોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં, તમે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, હપ્તાની વિગતો અને અન્ય વિગતો સંબંધિત માહિતી મેળવી શકો છો.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો પ્રારંભ
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 24 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ડિસેમ્બર 2018થી અમલમાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દેશભરના પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આ સહાય ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) ટેકનોલોજી દ્વારા 2,000ના ત્રણ હપ્તામાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
