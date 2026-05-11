/Gold Rate Today: PM મોદીએ કહ્યું-1 વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદો, આજે બજાર ખુલતા જ સોનામાં કડાકો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

PM Modi On Gold: પીએમ મોદીએ સોના પર જે નિવેદન આપ્યું ત્યારબાદ આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અસર જોવા મળી રહી છે. MCX પર સવારથી જ સોનું લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યું છે જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ સોનામાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ ખાસ ચેક કરો.
વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષો વચ્ચે પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને એક અનોખી અપીલ કરી. હૈદરાબાદમાં વિશાળ જનસભામાં તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રની સુરક્ષા ફક્ત સરહદો પર નહીં, પરંતુ દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડારને બચાવવામાં રહેલું છે. તેમણે મધ્યમ વર્ગ અને સંપન્ન પરિવારોને એક વર્ષ માટે સોનાના દાગીના ખરીદવાનું ટાળવાની અને રજાઓ ગાળવા માટે વિદેશ ન જઈ ભારતના સ્થળોને પ્રાથમિકતા આપવાની અપીલ કરી. એ પછી એવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ કે પીએમ મોદીની આ અપીલ બાદ સોનાના ભાવમાં કડાકો જોવા મળી શકે છે. આજે થયું પણ એવું. વાયદા બજારમાં અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે.
કેમ PM મોદીએ સોનું ખરીદવાનું ટાળવાનું કહ્યું?
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, સોનાની ખરીદીમાં પણ વિદેશી મુદ્રા વધુ ખર્ચાય છે. એક સમય હતો જ્યારે સંકટ આવતું હતું, કોઈ યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે લોકો સોનાનું દાન કરતા હતા. આજે દાન કરવાની જરૂર નથી પરંતુ દેશ હિતમાં આપણે એવું નક્કી કરવું પડશે કે કોઈ પણ સમારોહ હોય, કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય આપણે સોનાની ખરીદી નહીં કરીએ. તેમણે કહ્યું કે સોનું નહીં ખરીદીએ. વિદેશી મુદ્રા બચાવવા માટે આપણી દેશભક્તિ આપણને પડકારી રહી છે અને આપણી પડકારને સ્વીકાર કરતા વિદેશી મુદ્રાને બચાવવી પડશે.
એવું લાગે છે કે પીએમ મોદીના નિવેદન બાદ મીડિયા રિપોર્ટમાં જે સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ હતી તે જાણે સાચી પડતી જોવા મળી રહી છે કારણ કે આજે વાયદા બજાર ખુલ્યું ત્યારથી સોનું લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યું છે અને રિટેલ બજારમાં પણ સોનાના ભાવ ગગડ્યા છે. જો કે એક ચર્ચા એવી પણ છે કે સરકાર કદાચ સોના પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી પણ વધારી શકે. જો આમ થશે તો સોનાના ભાવમાં આગળ જતા વધારો પણ જોવા મળી શકે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ પર આજના ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આજે 801 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 150277 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે છેલ્લા કારોબારી દિવસ 8 મેના રોજ 151078 પર બંધ થયું હતું. ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો આજે એક કિલો શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં 300 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને ભાવ 255300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. જે છેલ્લે 255600 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા ભાવ અને બંધ ભાવ. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર થતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) May 11, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર છેલ્લી માહિતી મુજબ બપોરે 1 PM ના રેટ્સ ચેક કરીએ તો 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું 0.14 ટકા ગગડીને 152310 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.42 ટકાના વધારા સાથે 263026 પર પહોંચી છે.