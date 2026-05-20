Parle Share: મેલોડીના 'બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર' બની ગયા મોદી-મેલોની! ટોફીની આડમાં રોકેટ બન્યો આ કંપનીનો શેર

Parle Industries Share: શેર માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ આવતા રહે છે પરંતુ તાજેતરમાં કંઈક એવું થયું, જેનાથી પારલે ઈન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડના શેર રોકેટ સ્પીડથી ભાગી રહ્યાં છે.
Parle Industries Share: ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇટલીની યાત્રા પર છે. આ દરમિયાન તેમણે ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી જોર્જિયા મેલોની સાથે મુલાકાત કરી હતી. રસપ્રદ વાત છે કે પીએમ મોદીએ મેલોનીને મેલોડી ચોકલેટ ભેટમાં આપી છે. પરંતુ આ ચોકલેટની ભેટએ મેલોડીની કંપની અને તેના રોકાણકારોની મોજ કરાવી દીધી છે. અહીં અમે તમને આ કંપનીના શેરમાં આવેલી તેજી અને કંપનીના ઈતિહાસ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.
પારલે કંપનીનો શેર
હકીકતમાં મેલોડી ચોકલેટ પાર્લે પ્રોડક્ટ્સ નામની કંપની બનાવે છે પરંતુ પારલેના નામ પર જ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના શેરમાં તેજી આવી છે. આ એક રૂપિયાની ટોફીએ એવો કમાલ દેખાડ્યો કે પારલે કંપનીના શેરમાં 5 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી છે. પરંતુ સત્ય છે કે હકીકતમાં ચોકલેટની કંપની અને જે કંપનીના શેરમાં તેજી આવી છે, તે બંને અલગ-અલગ છે.
97 વર્ષ જૂની છે કંપની
પારલે પ્રોડક્ટ્સ કોઈ નવી કંપની નહીં પરંતુ 97 વર્ષ જૂની કંપની છે. આ કંપનીની શરૂઆત મોહનલાલ દયાલે હાઉસ ઓફ પારલેના નામથી થઈ હતી. આજે આ કંપનીની પાસે પોતાની 21થી વધુ પ્રોડક્ટ્સ છે અને દેશભરમાં સવાસોથી વધુ ફેક્ટરી છે. આજની તારીખમાં પારલે બિસ્કિટ અને ટોફી સિવાય ચોકલેટ, કેક, રસ્ક, સ્નેક્સ, બ્રેકફાસ્ટ સીરિયલ અને લોટ વેચી રહી છે. એટલું જ નહીં પારલે સિવાય હાઇટ એન્ડ સીક, ક્રેકજેક, મોનાકો, કિસ્મી, મેલોડી અને પારલે રસ્ક વગેરે તેની જાણીતી પ્રોડક્ટ્સ છે.
પારલે ઈન્ડસ્ટ્રી અને પારલે પ્રોડક્ટ્સ એક જ છે?
ના નહીં, પારલે ઈન્ડસ્ટ્રી અને પારલે પ્રોડક્ટ્સનો આપસમાં કોઈ સંબંધ નથી. પારલે પ્રોડક્ટ્સ એક જાણીતી એફએમસીજી કંપની છે, જે પારલે-જી, મેલોડી અને મોનાકો જેવા બિસ્કિટ બનાવે છે. તો પારલે ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એક અલગ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેજ કંપની છે, જે રિયલ એસ્ટેટ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રીસાઇકલિંગના કારોબાર સાથે જોડાયેલી છે.