PM મોદીએ કહ્યું 'સોનું ન ખરીદો' ને કિંમતો કડાકાભેર તૂટી! સોનું ₹13,000 તો ચાંદી ₹1.70 લાખ થઈ સસ્તી, જાણો આજનો નવો રેટ

Gold Rate: સોનાની કિંમત લાંબા સમયથી ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે. સોનું જે એક સમયે ભાવમાં નવા રેકોર્ડ બનાવતું હતું તે હવે ઘટી રહ્યું છે. 29 જૂને ફરી સોનામાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સોમવારે વૈશ્વિક બજારમાં કોમેક્સ સોનાની કિંમતમાં 27 ડોલરથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, COMEX સોનું 29 જૂન, સોમવારે 27.75 ડોલરના ઘટાડા સાથે 4059.26 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જ નહીં, સ્થાનિક બજારમાં પણ સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનું, જે 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ 1.79 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સર્વકાલીન હાઈ લેવલે વેચાતું હતું, તે આજે ઘટીને 1.36 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું છે. જો આપણે ચાંદીની વાત કરીએ તો ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર 29 જાન્યુઆરીએ 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 3.86 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. આજે તે ઘટીને 2.15 લાખ રૂપિયા થઈ ગયો છે. એટલે કે ચાંદીની કિંમત તેની ઓલ ટાઈમ હાઈથી 1.69 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. મે અને જૂન વચ્ચે સોનાની કિંમતમાં 13 હજાર રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે ચાંદી 46000 રૂપિયા ઘટી હતી.
24 કેરેટથી 18 કેરેટ સુધી સોનાનો ભાવ
24 કેરેટ શુદ્ધતા સોનાની કિંમત 1,39,461 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
22 કેરેટ શુદ્ધતાના સોનાની કિંમત 1,28,260 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
18 કેરેટ શુદ્ધતાના સોનાની કિંમત 1,05,017 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
PMએ સોના-ચાંદીની ખરીદી ન કરવાની અપીલ કરી
10 મેના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને આવનારા એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. ભારત મોટા પ્રમાણમાં સોનાની આયાત કરે છે. સોનાની આયાત પાછળ જંગી માત્રામાં વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચવામાં આવે છે. જેના કારણે વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર દબાણ છે.
ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદીને કારણે ભારતીય ફોરેક્સ રિઝર્વ પહેલેથી જ દબાણ હેઠળ છે. આવી સ્થિતિમાં, વડા પ્રધાને પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર વધતા દબાણને ઘટાડવા માટે સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. વિદેશી હુંડિયામણ બચાવવા માટે PM મોદીની સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કામ કરી ગઈ. જે બાદ સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ ઘટાડો નોંધાયો છે.
સતત કેમ ઘટી રહ્યું છે સોનું ?
પીએમ મોદીની અપીલની સાથે જ સરકારે સોનાની આયાત પરની ડ્યૂટી 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી દીધી છે. સોનાની આયાત ઘટાડવા માટે ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. જેની અસર સોનાની માંગ પર જોવા મળી હતી. માગમાં ઘટાડો ઉપરાંત સોનામાં પ્રોફિટ-બુકિંગ, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે મંત્રણાની અપેક્ષા, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં વધારાનો ડર, ડૉલર ઇન્ડેક્સમાં વધારો સોના પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.