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PM મોદીએ કહ્યું 'સોનું ન ખરીદો' ને કિંમતો કડાકાભેર તૂટી! સોનું ₹13,000 તો ચાંદી ₹1.70 લાખ થઈ સસ્તી, જાણો આજનો નવો રેટ

Gold Rate: 29 જૂને સોનાના ભાવમાં ફરી નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોમવારે, વૈશ્વિક બજારમાં કોમેક્સ સોનાના ભાવમાં $27 થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:43 AM IST
PM મોદીએ કહ્યું 'સોનું ન ખરીદો' ને કિંમતો કડાકાભેર તૂટી! સોનું ₹13,000 તો ચાંદી ₹1.70 લાખ થઈ સસ્તી, જાણો આજનો નવો રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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