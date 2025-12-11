ભારત-અમેરિકા વચ્ચે મોટી ડીલની તારીખ આવી ગઈ! PM મોદીના ખાસે જણાવ્યું મોદી-ટ્રમ્પ વચ્ચે ક્યારે થશે વેપાર કરાર, જાણો
India Us Trade Deal: ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વેપાર કરાર પર લગભગ સંમતિ સધાઈ ગઈ છે. આ કરાર અંગે જે મુદ્દાઓ પર સમજૂતી થવાની બાકી હતી તે ઉકેલાઈ ગયા છે. બંને દેશો હવે તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ કરાર અંગેની બેઠકો વર્ષની શરૂઆતથી જ ચાલી રહી હતી, પરંતુ અમેરિકાની મનસ્વી શરતોને કારણે તે અત્યાર સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
વેપાર કરારને ક્યારે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે?
મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) વી. અનંત નાગેશ્વરને જણાવ્યું છે કે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના મોટાભાગના વેપાર મુદ્દાઓ ઉકેલાઈ ગયા છે. કરાર ટૂંક સમયમાં આકાર લેશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કરાર પર આવતા વર્ષે માર્ચમાં, એટલે કે, આગામી ત્રણ મહિનામાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
આ કરાર મૂળ 2025 માં પૂર્ણ થવાનો હતો, પરંતુ ટ્રમ્પની શરતો અને ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારત પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો હતો. હવે, લક્ષ્ય માર્ચ 2026 સુધીમાં આ સોદો પૂર્ણ કરવાનું છે.
વેપાર કરાર પર અસર!
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી બાકીના વેપાર સોદો થવાના આરે હોય તેવું લાગે છે. અમેરિકાએ તો એમ પણ કહ્યું છે કે તેને ભારત તરફથી સારી ઓફર મળી છે. યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR)ની એક હાઈ લેવલની ટીમ ટૂંક સમયમાં દિલ્હી આવે તેવી અપેક્ષા છે.
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ડીલ પર વાતચીત ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને જટિલ મુદ્દાઓ ઝડપથી ઉકેલાઈ રહ્યા છે. યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જેમિસન ગ્રીરે પણ સ્વીકાર્યું હતું કે ભારત એક કઠિન વસ્તુ છે જેને તોડવી મુશ્કેલ છે. આ સૂચવે છે કે ભારત તેની શરતોનું પાલન કરી રહ્યું છે.
ડેરી અને કૃષિ ઉત્પાદનો પર અમેરિકાની શરતોને કારણે અટકેલો આ સોદો હવે કામમાં લાગે છે. જેમિસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે પહેલીવાર ભારત તરફથી એક ઉત્તમ ઓફર મળી છે. પરિણામે, એવી આશા છે કે બંને દેશો કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનો પર કરાર પર પહોંચ્યા છે.
