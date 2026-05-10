'પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવો પડશે...' વૈશ્વિક કટોકટી વચ્ચે PM મોદીનું મોટું નિવેદન

PM Modi on Petrol-Diesel : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 મેના રોજ હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન સેન્ટર (HICC) ખાતે તેલંગાણા માટે આશરે ₹9400 કરોડના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમના સંબોધન દરમિયાન, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો ઉપયોગ સંયમથી કરવો જોઈએ. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી ઊભી થઈ રહી છે, અને વૈશ્વિક ઓઈલ પુરવઠામાં વિક્ષેપ જોવા મળી રહ્યો છે.
PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં આપણા પડોશમાં એક મોટું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ભારત પાસે તેલનો વિશાળ ભંડાર નથી, આપણે વિદેશથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ આયાત કરવાની ફરજ પડે છે. આ ચીજવસ્તુઓના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. લોકો સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે કે આ દેશ કઈ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે. જોકે, આપણા નાગરિકો પર બોજ ન પડે તે માટે, સરકારે પોતે જ આખો બોજ ઉઠાવ્યો છે. હવે, આપણે એક થઈને આ પડકારનો સામનો કરવો પડશે.
અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે મલકાપુરમાં નવા ઇન્ડિયન ઓઇલ ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ ટર્મિનલ સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવશે અને તેલંગાણાની વધતી જતી ઉર્જા માંગને પૂર્ણ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારત સૌર ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં અગ્રણી દેશોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. પેટ્રોલ સાથે ઇથેનોલના મિશ્રણમાં અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ થઈ છે. વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે અમે LPG કવરેજને વિસ્તૃત કરવા અને CNG ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા પર પણ નોંધપાત્ર ભાર મૂક્યો છે. જોકે, સમયની જરૂરિયાત એ છે કે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો ઉપયોગ અત્યંત સંયમ સાથે કરવામાં આવે.
પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ઉપયોગ પર ભાર મૂકતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આજે, પેટ્રોલ, ગેસ અને ડીઝલ જેવા સંસાધનોનો ખૂબ જ સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની પણ તાતી જરૂર છે. આયાતી પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ વાસ્તવિક જરૂરિયાતો અનુસાર સખત રીતે થવો જોઈએ. આનાથી માત્ર વિદેશી હૂંડિયામણની બચત થશે નહીં પરંતુ ચાલુ સંઘર્ષથી ઉદ્ભવતા પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવામાં પણ મદદ મળશે.
તેમણે ઉમેર્યું કે દેશભક્તિ માત્ર પોતાના દેશ માટે લડવાની નથી, રાષ્ટ્ર માટે જીવવું અને ખંતપૂર્વક પોતાની ફરજો પૂર્ણ કરવી એ પણ દેશભક્તિ છે. આપણે ચોક્કસ પગલાં લેવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવો. મેટ્રો સિસ્ટમથી સજ્જ શહેરોના રહેવાસીઓએ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમની પાસે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો છે તેઓએ આ વાહનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વધુમાં ઘરેથી કામ કરો, ઓનલાઈન કોન્ફરન્સિંગ અને વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ્સ જેવી પહેલો ફરીથી શરૂ કરવી જોઈએ.