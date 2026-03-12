કરોડો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, કાલે PM મોદી ટ્રાન્સફર કરશે 2000 રૂપિયા, ચેક કરો લિસ્ટ

Prev
PM Kisan 22nd Installment Date: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, 13 માર્ચ 2026ના ખેડૂતોને ભેટ આપવા જઈ રહ્યાં છે. કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી છે કે પીએમ મોદી પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો શુક્રવારે જાહેર કરશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:46 AM IST
  • શુક્રવારે ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા
  • અસમથી 22મો હપ્તો રિલીઝ કરશે પીએમ મોદી
  • 9 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને મળશે લાભ

PM Kisan: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર 13 માર્ચ 2026ના કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 22મો હપ્તો રિલીઝ કરશે. કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદી અસમના ગુવાહાટીથી દેશભરના ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા 2000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરશે. પીએમ મોદી આ યોજના હેઠળ 9.32 કરોડ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરશે.

લિસ્ટમાંથી આ ખેડૂતોના નામ હટાવવામાં આવ્યા
સરકારના ડેટા તપાસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં એવા નામ હટાવવામાં આવ્યા છે જે યોજનાના નિયમો પ્રમાણે પાત્ર નહોતા. આ કારણે લાભાર્થીઓની યાદી સતત અપડેટ કરવામાં આવી રહી છે. હકીકતમાં સરકારી જાણકારી જણાવે છે કે છેલ્લા કેટલાક હપ્તા દરમિયાન લગભગ 1.12 કરોડ ખેડૂતોના નામ લાભાર્થી યાદીમાંથી હટાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ઓગસ્ટ-નવેમ્બર 2025ના હપ્તામાં આ સંખ્યા ઘટી લગભગ 9.35 કરોડ રહી ગઈ. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ખાતરી દરમિયાન એવા મામલા સામે આવ્યા જે આ યોજનાના નિયમોમાં આવતા નહોતા, તેને યાદીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા.

e-KYC કરાવવું છે જરૂરી
સરકારે તે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે e-KYC કરાવવું જરૂરી છે. જે ખેડૂતોએ  e-KYC કરાવ્યું નથી, જેને હપ્તો મેળવવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. ખેડૂતો પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર OTP દ્વારા e-KYC કરાવી શકે છે. જો મોબાઇલ પર ઓટીપી આવી રહ્યો નથી કે કોઈ સમસ્યા છે તો નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટરમાં જઈ બાયોમેટ્રિક e-KYC કરાવી શકાય છે. જો કોઈ ખેડૂત જાણવા ઈચ્છે છે કે તેનું નામ લાભાર્થી યાદીમાં છે કે નહીં, તો તે ઓનલાઈન ચેક કરી શકે છે. તે માટે PM-Kisan ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ Beneficiary List સેક્શનમાં રાજ્ય, જિલ્લો, બ્લોક અને ગામની જાણકારી ભરવી પડશે. ત્યારબાદ ગામના બધા લાભાર્થીઓની યાદી જોવા મળશે. આ સિવાય Beneficiary સ્ટેટસ વિકલ્પમાં આધાર નંબર, બેંક ખાતું કે મોબાઈલ નંબર નાખી ચુકવણીની સ્થિતિ જોઈ શકાય છે.

શું છે યોજના
મહત્વનું છે કે પીએમ કિસાન યોજના 2019મા શરૂ થઈ હતી. તે હેઠળ પાત્ર ખેડૂતોને વર્ષે 6000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરવામાં આવે છે, જે 2-2 હજારના ત્રણ હપ્તામાં સીધી બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. સરકારનો ઈદ્દેશ્ય આ યોજનાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને આર્થિક મદદ કરવાનો છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

