માત્ર આધાર કાર્ડ જોઈ સરકાર આપે છે 90,000 ની લોન, જાણો કોણ ઉઠાવી શકે છે તેનો ફાયદો?

PM Svanidhi Yojana: નાનો કારોબાર કરનાર માટે સરકારની એક ખાસ યોજના ચર્ચામાં છે. તે હેઠળ 90 હજારની આર્થિક મદદ આપવામાં આવી રહી છે. આ યોજનાનો ફાયદો કયા લોકોને મળે છે, જાણી લો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:12 PM IST

નાનું કામ શરૂ કરવા માટે હંમેશા મોટી મૂડી જરૂરી હોતી નથી. પરંતુ સાચા સમય પર થોડી મદદ મળી જાય તો કામ સરળ થઈ જાય છે. દેશમાં લાખો લોકો એવા છે જે રોજ કમાણી કરે છે અને તે કમાણીથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના તે લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે. જે પોતાના નાના કારોબારને વધારવા ઈચ્છે છે. આ યોજનાની સૌથી ખાસ વાત છે કે પાત્ર વ્યક્તિ માત્ર આધાર કાર્ડ પર 90,000 રૂપિયા સુધીની લોન લઈ શકે છે.

તે માટે ન કોઈની ગેરંટીની જરૂર પડે છે ન કોઈ સંપત્તિ ગિરવે રાખવી પડે છે. લોનની રકમ સીધી બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના ખાસ કરી શહેરી વિસ્તારમાં કામ કરી રહેલા લારી-પાથરણાવાળા અને નાના દુકાનદારોને ધ્યાનમાં રાખી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ યોજનામાં લોન એક સાથે નહીં પરંતુ ત્રણ સ્ટેપમાં મળે છે. પ્રથમ 1000 રૂપિયાની સમય પર ચુકવણી કરવા પર 30000 રૂપિયા અને પછી ત્રીજા તબક્કામાં 50,000 રૂપિયા. દર વખતે નિયમોનું પાલન કરવા પર આગામી હપ્તો મળે છે. આ રીતે ધીમે-ધીમે કુલ 9000 રૂપિયા સુધીની લોન મળી શકે છે.

જે લોકો સમય પર EMI ચુકવે છે. તેને 7 ટકા સુધી વ્યાજ સબ્સિડીનો પણ ફાયદો મળે છે. આ રકમ સીધી તેના બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. આ સાથે ડિજિટલ પેમેન્ટ અપનાવવા પર દર મહિને કેશબેકની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે.

આ યોજનાનો લાભ તે લોકો લઈ શકે છે જે શહેરો કે ટાઉનમાં સ્ટ્રીટ વેન્ડર તરીકે કામ કરી રહ્યાં છે. પાલિકા પાસેથી મળેલું વેન્ડિંગ સર્ટિફિકેટ કે આઈડી જરૂરી છે. જેનું નામ સર્વેમાં નથી. તે ભલામણ પત્ર અને ખાતરી બાદ આ યોજનામાં સામેલ થઈ શકે છે.

યોજનામાં અરજી કરવા માટે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ pmsvanidhi.mohua.gov.in પર મોબાઇલ નંબરથી લોગિન કરી ફોર્મ ભરી શકાય છે. દસ્તાવેજની ખાતરી બાદ 30 દિવસની અંદર લોન મંજૂર થાય છે. અરજી કર્યા બાદ એપ્લીકેશનની સ્થિતિ ઓનલાઈન જાણી શકાય છે.
 

