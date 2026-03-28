કરોડો લોકો માટે ખુશખબર! હવે 300 રૂપિયા સસ્તો મળશે ગેસ સિલિન્ડર, જાણો કોને મળશે લાભ?
PM Ujjwala Yojana: પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના લાભાર્થીઓને 300 રૂપિયાની સબસિડી મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે, LPG સિલિન્ડરની જે કિંમત સામાન્ય ગ્રાહક માટે છે, તેના કરતા 300 રૂપિયા સસ્તો LPG સિલિન્ડર લાભાર્થીઓને મળશે.
PM Ujjwala Yojana: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે દેશમાં LPG ગેસને લઈને ડરનો માહોલ છે. સરકાર દ્વારા વારંવાર દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે, સ્થિતિ સામાન્ય છે. બીજી તરફ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારા છતાં એક મોટા વર્ગને 300 રૂપિયા સસ્તો LPG સિલિન્ડર મળી રહ્યો છે.
કોને મળી રહ્યો છે સસ્તો ગેસ સિલિન્ડર?
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના લાભાર્થીઓને 300 રૂપિયાની સબસિડી મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે, LPG સિલિન્ડરની જે કિંમત સામાન્ય ગ્રાહક માટે છે, તેના કરતા 300 રૂપિયા સસ્તો LPG સિલિન્ડર લાભાર્થીઓને મળશે. યોજનાના લાભાર્થીઓને કોઈપણ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ કે ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ વગર LPG કનેક્શન મળે છે.
- 14.2 કિગ્રા LPG સિલિન્ડર અથવા 5 કિગ્રાનો LPG સિલિન્ડર
- ધેરલૂં પ્રેશર રેગ્યુલેટર
- 1.2 મીટર સુરક્ષા હોઝ પાઈપ
- DGCC બુકલેટ
- પહેલું રિફિલ મફત
- બે બર્નરવાળો ગેસ સ્ટવ મફત
આ રીતે કરો અરજી
ઓનલાઇન – ગ્રાહકો https://pmuy.gov.in પર ઉપલબ્ધ અરજી ફોર્મ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે અથવા અરજી જમા કરવામાં મદદ માટે પોતાના નજીકના CSC સેન્ટર પર જઈ શકો છો. જાતે અરજી સબમિટ કરવા પર કોઈ ફી લાગતી નથી. જો કે, જો અરજી CSC સેન્ટર દ્વારા જમા કરવામાં આવે, તો 20 રૂપિયાની ફ્રી ચૂકવવી પડશે. તે જ રીતે ઓફલાઇન માધ્યમ હેઠળ ગ્રાહકો સીધા જ OMCs (ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ)ના નજીકના LPG ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે અરજી જમા કરાવી શકે છે.
પાત્રતા
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના માટે અરજદાર 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલા હોવી જોઈએ, જેના પરિવારમાં કોઈપણ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપની (OMC) તરફથી અન્ય કોઈ LPG કનેક્શન ન હોય અને તે ગરીબ પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય.
આ દસ્તાવેજો છે જરૂરી
નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અરજી/KYC ફોર્મ જેના પર અરજદારનો તાજેતરનો ફોટો લગાવેલો હોય અને તેની સહી હોવી જોઈએ. ઓળખના પુરાવા તરીકે અરજદારના આધાર કાર્ડની નકલ. રેશન કાર્ડ અથવા પરિવારની વિગતો ધરાવતા અન્ય કોઈ દસ્તાવેજમાં દર્શાવેલ પરિવારના તમામ પુખ્ત સભ્યોના આધાર કાર્ડની નકલ. રહેઠાણનો પુરાવો, અરજદારના બેન્ક ખાતાની વિગતો, સાથે પાસબુક અથવા કેન્સલ કરેલા ચેકની નકલ વગેરે જરૂરી છે.
ઉજ્જવલા યોજનાના ગ્રાહકોના માથાદીઠ વપરાશમાં (દર વર્ષે લીધેલા 14.2 કિલોગ્રામ એલપીજી સિલિન્ડરોની સંખ્યાના સંદર્ભમાં) વધારો થયો છે. વિવિધ પગલાંઓને લીધે PMUY લાભાર્થીઓમાં વાર્ષિક માથાદીઠ LPG વપરાશમાં સતત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, નાણાકીય વર્ષ 2019-20માં સરેરાશ 3.01 સિલિન્ડરનો વપરાશ હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માં વધીને 3.95 સિલિન્ડર અને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માં 4.43 સિલિન્ડર થયો છે.
