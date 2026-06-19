/PM-VBRY: લાખો યુવા કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! આજે ખાતામાં આવી જશે 15000 રૂપિયા, આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

PM-VBRY Scheme: લાખો યુવાનો માટે મોટી ખુશખબર સામે આવી છે. આજે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના (PM-VBRY) અંતર્ગત પ્રથમ વખત નોકરી કરનારા કર્મચારીઓને આર્થિક સહાય જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા કર્મચારીઓને 15,000 રૂપિયા સુધીનો લાભ આપવામાં આવશે. આ માટે કેટલીક જરૂરી શરતો અને પાત્રતાના નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્નો છે કે, તેમને આ રૂપિયા મળશે કે નહીં અને આનું સ્ટેટસ તમે ઓનલાઇન ચેક કરી શકો છો. જાણો
કયા લોકો છે આ યોજના માટે પાત્ર
PM-VBRY યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક જરૂરી શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે. સૌથી પહેલાં અરજદાર પ્રથમ વખત નોકરી મેળવનાર કર્મચારી હોવો જોઈએ. તેનું EPFO એકાઉન્ટ પ્રથમ વખત બનેલું હોવું જોઈએ. આ યોજનાનો લાભ એવા કર્મચારીઓને મળશે જેઓ પહેલીવાર EPFO સાથે જોડાયેલી સંસ્થામાં નોકરી શરૂ કરી રહ્યા છે અને જેમનો પગાર 1 લાખ રૂપિયા કે તેથી ઓછો છે. સાથે જ નોકરી EPFO સાથે જોડાયેલી સંસ્થામાં હોવી જરૂરી છે. 15000 રૂપિયાની સહાયની રકમ ડીબીટી (Direct Benefit Transfer) દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
UMANG એપ દ્વારા આ રીતે કરો ચેક
PM-VBRYનો ફાયદો લેવા માટે આટલું રાખો ધ્યાન
તમારો UAN એક્ટિવ હોવો જોઈએ. મોબાઈલ નંબર UAN સાથે લિંક હોવો જરૂરી છે. યોજનાનો લાભ માત્ર પાત્રતા ધરાવતા કર્મચારીઓને જ મળશે. સ્કીમના રૂપિયા જાહેર થવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે, તેથી સ્ટેટસ સમયાંતરે ચેક કરતા રહો.
બેન્ક ખાતામાં આવી રીતે ચેક કરો રૂપિયા આવ્યા કે નહીં
જ્યારે સરકાર રકમ જાહેર કરશે, ત્યારે રૂપિયા સીધા બેન્ક ખાતામાં મોકલવામાં આવશે. તમે મોબાઈલ બેન્કિંગ એપ, નેટ બેન્કિંગ અથવા બેન્કના SMS દ્વારા એ ચેક કરી શકો છો કે રકમ જમા થઈ છે કે નહીં. બેન્ક ખાતામાં આ રકમ ડીબીટી (DBT) ક્રેડિટ તરીકે જોવા મળી શકે છે.