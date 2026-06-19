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PM-VBRY: લાખો યુવા કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! આજે ખાતામાં આવી જશે 15000 રૂપિયા, આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

PM-VBRY Scheme: PM-VBRY યોજના અંતર્ગત પ્રથમ વખત નોકરી મેળવનારા લાખો કર્મચારીઓને 15,000 રૂપિયા સુધીની આર્થિક સહાય મળશે. જો તમને હાલમાં જ નોકરી મળી છે અને તમારું EPFO એકાઉન્ટ બન્યું છે, તો તમારા એકાઉન્ટમાં રૂપિયા આવશે કે નહીં. આ રીતે ચેક કરો લિસ્ટમાં તમારું નામ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:02 PM IST
PM-VBRY: લાખો યુવા કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! આજે ખાતામાં આવી જશે 15000 રૂપિયા, આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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