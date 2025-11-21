PMFBY: ખેડૂતોને ફરી એક મોટી ભેટ, હવે વીમામાં આવરી લેવાશે આ ચીજો, વાંચી લો સંપૂર્ણ List
PMFBY: પ્રધાનમંત્રી કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો ખેડૂતોના એકાઉન્ટમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા, પછી પીએમ મોદીએ દેશના ખેડૂતોને વધુ એક ભેટ આપી છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન વીમા યોજનામાં હવે ઘણી વધુ બાબતો પણ આવરી લેવામાં આવશે. અહીં સંપૂર્ણ યાદી જુઓ.
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Latest Update: ખેડૂતોને મોટી રાહત આપતા પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) નું વધુ વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે. વાસ્તવમાં, ખેડૂતો લાંબા સમયથી તેની માંગ કરી રહ્યા હતા અને કેન્દ્ર સરકારે આખરે તેમની માંગ સ્વીકારીને તેને પાક વીમા યોજનામાં આવરી લેવામાં આવતી બાબતોમાં ઉમેરી દીધું છે.
કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પહેલ પર, પાકના નુકસાનની બે મોટી શ્રેણીઓને હવે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) માં સામેલ કરવામાં આવી છે, જેની માંગ ખેડૂતો લાંબા સમયથી કરી રહ્યા હતા. શિવરાજ ચૌહાણે પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે સરકારે ખેડૂતોની સુરક્ષા અને ખુશીને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે.
જણાવી દઈએ કે ખેડૂતો લાંબા સમયથી જંગલી જાનવરોથી થતા પાકનું નુકસાન અને વધુ વરસાદ અથવા જળબંબાકારથી થતા નુકસાનને વીમા યોજનામાં સામેલ કરવાની માંગ કરી રહ્યા હતા, જેને સરકારે હવે સ્વીકારી લીધી છે.
ચૌહાણે કહ્યું કે અત્યાર સુધી, પાક વીમા યોજનામાં કુદરતી આફતો, દુષ્કાળ, કરા પડવા, તોફાન, જંતુઓ અને રોગોથી થતા નુકસાનને આવરી લેવામાં આવતું હતું. કવરમાં બે મુખ્ય પ્રકારના નુકસાન બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા- પ્રથમ, જંગલી જાનવરોથી થતું પાકનું નુકસાન અને બીજું, વધુ વરસાદથી થતું નુકસાન જેનાથી પૂર આવે છે અથવા ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાઈ રહે છે. તેમણે કહ્યું કે દેશભરના ખેડૂતો સતત આ બે કેટેગરીને વીમા યોજનામાં સામેલ કરવાની માંગ કરી રહ્યા હતા.
ચૌહાણે કહ્યું કે જો કોઈ ખેડૂતનો પાક જંગલી જાનવરોને કારણે ખરાબ થાય છે, તો તેમને હવે વીમાની રકમ મળશે. તેવી જ રીતે, જો પાણી ભરાવાને કારણે પાક બરબાદ થાય છે, તો ખેડૂતોને સંપૂર્ણ વળતર આપવામાં આવશે. શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે આને ઐતિહાસિક નિર્ણય ગણાવ્યો.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન વીમા યોજનામાં શું-શું આવરી લેવાય છે?
- ખેડૂત જો હવામાનના કારણે વાવણી કે રોપણી ન કરી શકે તો વળતર મળશે.
- જો કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડું, કરા પડવા, પૂર, જીવાત, પાકને રોગ અથવા કુદરતી આપત્તિના કારણે પાક બરબાદ થાય તો વળતર મળશે.
- પાક કાપણી પછી જો 14 દિવસ સુધી કરા પડવા, ચક્રવાત અથવા અન્ય કુદરતી આપત્તિના કારણે પાકને નુકસાન થાય તો વળતર મળશે.
- કરા પડવા, ભૂસ્ખલન, જળબંબાકાર (પાણી ભરાવું), વાદળ ફાટવું અથવા કુદરતી કારણોસર આગ લાગવાથી પાક બરબાદ થાય તો વળતર મળશે.
