પોસ્ટ ઓફિસની ધમાકેદાર સ્કીમ બનાવશે ધનવાન, ₹7,00,000 ના રોકાણ પર મળશે 3.14 લાખનું વ્યાજ
post office investment schem: પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ એક સુરક્ષિત અને ગેરેન્ટેડ રિટર્નવાળી રોકાણ યોજના છે. તેમાં 1થી 5 વર્ષનો સમયગાળો, સરકારી ગેરંટી, ટેક્ટ છૂટ અને 7.50 ટકા સુધી વ્યાજ ઘણા ફાયદા મળે છે.
પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ તે રોકાણકારો માટે વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે, જે કોઈ જોખમ વગર નિશ્ચિત અને સ્થિર રિટર્ન ઈચ્છે છે. આ સ્કીમ ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આમ તો બેંક એફડીની જેમ આ સ્કીમ પણ મિડલ ક્લાસ, નિવૃત્ત લોકો અને જોખમથી બચનાર રોકાણકારો વચ્ચે ખુબ ફેમસ છે.
ટાઇમ ડિપોઝિટ પર કેટલું વ્યાજ મળશે?
હકીકતમાં પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટની જેમ કામ કરે છે. હકીકતમાં તેમાં રોકાણકારો એક રકમ ફિક્સ સમયગાળા માે જમા કરે છે અને તેના પર પહેલાથી નક્કી વ્યાજદર અનુસાર રિટર્ન મેળવે છે. હાલમાં આ યોજનામાં 1 વર્ષથી લઈને 5 વર્ષ સુધીના ગાળામાં રોકાણનો વિકલ્પ મળી જાય છે અને વ્યાજદર 6.90 ટકાથી લઈને 7.50 ટકા આપવામાં આવે છે. પરંતુ અલગ-અલગ સમયગાળા પ્રમાણે વ્યાજદર નક્કી થાય છે, જેનાથી રોકાણકારો પોતાની જરૂરિયાત અને નાણાકીય પ્લાનિંગ પ્રમાણે સમયગાળાની પસંદગી કરી શકે છે.
ગેરેન્ટેડ રિટર્નનું વચન
આ સ્કીમની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનું ગેરેન્ટેડ રિટર્ન છે.
શેર માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવની કોઈ અસર પતડી નથી.
શેર બજાર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ અહીં પૈસા ડૂબવાનો ખતરો રહેતો નથી.
જે લોકોને પોતાના પૈસાની સુરક્ષા વધુ જરૂરી લાગે છે. તેના માટે આ એક મજબૂત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
રોકાણ કરવું સરળ
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં રોકાણ કરવું સરળ છે.
કોઈપણ ભારતીય નાગરિક પોતાની નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી શકે છે.
માત્ર 1000 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ થાય છે.
ત્યારબાદ તમે ઈચ્છો એટલી રકમનું રોકાણ કરી શકો છો.
ખાતાધારકને એક કે તેનાથી વધુ નોમિની જોડવાની સુવિધા મળે છે.
નોમિની મળવાથી પરિવારની નાણાકીય સુરક્ષા મજબૂત થાય છે.
કેમ બેસ્ટ છે આ સ્કીમ
લિક્વિડિટીની દ્રષ્ટિએ આ સ્કીમ સંતુલિત છે.
જો રોકાણકારોને અચાનક પૈસાની જરૂર પડી જાય તો મદદ મળશે.
અચાનક જરૂર પડવા પર એકાઉન્ટ ખોલાવ્યાના છ મહિના બાદ સમય પહેલા પૈસા ઉપાડવાની મંજૂરી છે.
વહેલો ઉપાડ કરો તો વ્યાજદરમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
પરંતુ ઈમરજન્સીના સમયે આ સુવિધા રાહત આપે છે.
રિટર્નની ગણતરી સમજો
જો રિટર્નની વાત કરીએ તો ઉદાહરણ તરીકે 5 વર્ષની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમને સમજીએ. માની લો તમે 7.50 ટકા વ્યાજદરવાળી 5 વર્ષની સ્કીમાં 7 લાખ રૂપિયાનું એક સાથે રોકાણ કર્યું તો 60 મહિના એટલે કે 5 વર્ષ બાદ તમને આશરે ₹3,14,964 માત્ર વ્યાજના રૂપમાં મળશે. આ રીતે મેચ્યોરિટી પર તમારી કુલ રકમ ₹10,14,964 થઈ શકે છે. એટલે કે કોઈ જોખમ વગર તમને ગેરેન્ટેડ રિટર્ન મળશે.
ટેક્સ સેવિંગ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો ફાયદો
ટેક્સની દ્રષ્ટિએ આ સ્કીમ ફાયદાકારક છે.
5 વર્ષ બાદ આવકવેરા એક્ટના સેક્શન 80C હેઠળ 1.5 લાખ સુધીની ટેક્સ છૂટનો લાભ મળશે.
આ સ્કીમથી મળનાર વ્યાજ સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સેબલ હોય છે.
જો વ્યાજ નક્કી મર્યાદાથી ઉપર છે તો TDS કપાઈ શકે છે.
વ્યાજની ગણતરી ક્વાર્ટર આધાર પર કમ્પાઉન્ડિંગ સાથે થાય છે.
જ્યારે ચુકવણી વાર્ષિક કરવામાં આવે છે.
