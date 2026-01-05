Prev
પોસ્ટ ઓફિસની ગજબ સ્કીમ... ફક્ત 400 રૂપિયા બચાવો અને મેળવો 20 લાખ

પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ઘણી બચત યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જે ફક્ત જોખમ મુક્ત જ નથી, પરંતુ તેમાં રોકાણ પર સરકાર તરફથી સારું વ્યાજ પણ આપે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:34 PM IST

શું તમે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો અને તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહે અને મજબૂત વળતર મેળવવા માંગો છો ? તો પોસ્ટ ઓફિસ નાની બચત યોજનાઓ તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. સરકાર ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા તમામ ઉંમરના લોકો માટે બચત યોજનાઓ ચલાવે છે, જે નાના કે મોટા દરેક રોકાણની સલામતીની ખાતરી આપે છે. આવી જ એક યોજના પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ યોજના છે, જેમાં તમે દરરોજ ફક્ત 400 બચાવીને 20 લાખનું ફંડ એકઠું કરી શકો છો. 

પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજનાઓ પરના વ્યાજ દરો દર ત્રણ મહિને સુધારવામાં આવે છે. PO રિકરિંગ ડિપોઝિટ યોજનાના વ્યાજ દર અંગે, સરકાર 5 વર્ષના રોકાણ પર 6.70% વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. ફક્ત 100ના પ્રારંભિક રોકાણ સાથે ખાતું ખોલી શકાય છે. આ સરકારી યોજનામાં નિયમિત નાના રોકાણો તમને નોંધપાત્ર ફંડ એકઠું કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

પાકતી મુદત 5 વર્ષ 

આ સરકારી યોજના હેઠળ કોઈપણ વ્યક્તિ ખાતું ખોલી શકે છે. મહત્વનું છે કે, 10 વર્ષનો સગીર પણ ખાતું ખોલાવી શકે છે. જોકે, તેમણે તેમના માતાપિતાની મદદથી ખાતું ખોલાવું પડશે. એકવાર તેઓ 18 વર્ષના થઈ જાય, પછી તેઓ નવા KYC અને નવા ઓપનિંગ ફોર્મ સાથે તેને અપડેટ કરીને ખાતું જાતે ચલાવી શકે છે. PO RD યોજનાની પાકતી મુદત 5 વર્ષ છે, પરંતુ રોકાણકારો ઇચ્છે તો તેને બીજા પાંચ વર્ષ સુધી લંબાવી શકે છે.

અન્ય લાભો વિશે વાત કરીએ તો, જો કોઈ રોકાણકાર કોઈપણ કારણોસર પરિપક્વતા પહેલાં આ યોજના બંધ કરવા માંગે છે, તો આ સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. રોકાણકારો ત્રણ વર્ષ પછી પ્રી મેચ્યોર વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. ખાતાધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં નોમિની તેનો દાવો કરી શકે છે અને જો ઇચ્છે તો તેને ચાલુ રાખી શકે છે.

સરકાર લોન સુવિધાઓ પણ આપે છે

સરકારી યોજનાઓ માત્ર તેમના બેસ્ટ વળતર માટે જાણીતી નથી, પરંતુ અન્ય અનેક લાભો પણ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ યોજના રોકાણકારોને લોન સુવિધા આપે છે. આ યોજના હેઠળ, એક વર્ષ સુધી ખાતું જાળવી રાખ્યા પછી થાપણના 50% સુધીનો હિસ્સો 2%ના દરે લોન તરીકે લઈ શકાય છે. તમે તમારી નજીકની કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમ હેઠળ ખાતું ખોલાવી શકો છો.

400 રૂપિયા બચાવીને કેવી રીતે 20 લાખ રૂપિયા એકઠા કરી શકાય 

આ સરકારી યોજનામાં ફક્ત 400 રૂપિયાના નિયમિત રોકાણથી તમે 20 લાખ રૂપિયાનું ફંડ કેવી રીતે એકઠું કરી શકો છો. ગણતરી એકદમ સરળ છે. હકીકતમાં પોસ્ટ ઓફિસ આરડી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, જો કોઈ રોકાણકાર દરરોજ 400 બચાવે છે, જે દર મહિને 12000 થાય છે અને આ રકમ પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં રોકાણ કરે છે, તો પાંચ વર્ષની પાકતી મુદત પછી તેનું ફંડ 8,56,388 થશે.

જો રોકાણકાર તેમના રોકાણને બીજા પાંચ વર્ષ માટે લંબાવશે, તો આ સમયગાળા દરમિયાન તેનું કુલ રોકાણ 14.40 લાખ થશે, જ્યારે કુલ ફંડ 20,50,248 હશે. જેમાં 6,10,248 ફક્ત વ્યાજથી જ મળશે.

 

