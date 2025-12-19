Prev
Post Office ની ધમાલ સ્કીમ..... ₹12500 જમા કરો, પછી આ રીતે મળશે 40 લાખ રૂપિયા

Post Office તરફથી દરેક ઉંમર વર્ગના લોકો માટે બચત યોજના સંચાલિત કરવામાં આવે છે. જેના પર વ્યાજ તો શાનદાર મળે છે, પરંતુ રોકાણની સુરક્ષા ગેરંટી સરકાર લે છે. આ બચત યોજનામાં નાની-નાની બચત કરી રોકાણકારો મેચ્યોરિટી પર મોટું ફંડ બનાવી શકે છે.

Dec 19, 2025, 12:37 PM IST

Post Office ની ધમાલ સ્કીમ..... ₹12500 જમા કરો, પછી આ રીતે મળશે 40 લાખ રૂપિયા

Investment News: જો તમે તમારી કમાણીમાંથી એક હિસ્સો બચાવી એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો, જ્યાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહે અને રિટર્ન જોરદાર મળે, તો પછી આ સમાચાર તમારા માટે છે. આ મામલામાં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત બચત યોજનાઓ ખુબ પોપુલર છે અને મોટું રિટર્ન આપે છે. વાત કરીએ પબ્લિક પ્રોવિડેન્ડ ફંડ (PPF) ની, જે તે રોકાણકારો વચ્ચે સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે, જે ઓછા જોખમવાળા ટેક્સ ફ્રી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન વિશે વિચારે છે. સરકાર તરફથી આ યોજનામાં 7 ટકાથી વધુ વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

સરકાર આપી રહી છે 7.1 ટકા વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ પીપીએફ યોજનાના લોક-ઇન પીરિયડની વાત કરીએ તો તે 15 વર્ષનો છે. માત્ર 500 રૂપિયાથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકાય છે. પીપીએફ યોજનામાં એક વર્ષમાં મહત્તમ રોકાણ 1.50 લાખ સુધી કરી શકાય છે. આ યોજનામાં તમે 15 વર્ષના લોક-ઇન પીરિયડ બાદ તમારૂ રોકાણ વધારવા ઈચ્છો છો તો પાંચ વર્ષ માટે વધારી શકો છો.

40 લાખ રૂપિયા જમા કરવાનું ગણિત
હવે જાણી લો કે કઈ રીતે તમે 15 વર્ષના મેચ્યોરિટી પીરિયડમાં કઈ રીતે 40 લાખનું ફંડ બનાવી શકો છો. તેની ગણતરી સરળ છે અને દરેક નાણાકીય વર્ષમાં તમારે 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું છે. એટલે કે દર મહિને તમારે 12500 રૂપિયા બચાવવા પડશે અને 15 વર્ષ સુધી નિયમિત તમારા પીપીએફ ખાતામાં જમા કરવા પડશે. હવે સરકાર દ્વારા આ સ્કીમ પર મળનાર 7.1 ટકાના વ્યાજદર પ્રમાણે ગણતરિ કરો તો 15 વર્ષમાં તમે જમા કરાવેલી કુલ રકમ 22,50,000 રૂપિયા થશે, જ્યારે તેના પર વ્યાજ 18,18,209 રૂપિયા મળશે. તેવામાં મેચ્યોરિટી પર તમારી રકમ વધી 40,68,209 રૂપિયા થઈ જશે.

લોન સહિત મળશે આ સુવિધા
પીપીએફ યોજના હેઠળ કોઈ નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી શકાય છે. તેમાં રોકાણ પર લોનની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે અને શરૂઆતી રોકાણનું નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ લોન માટે અરજી કરી શકાય છે. આ સિવાય અન્ય લાભ વિશે વાત કરીએ તો ખાતુ ખોલાવ્યાના 5 વર્ષ બાદ તેને ઉપાડવાની સુવિધા મળી જાય છે.

 

