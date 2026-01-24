Post Office ધાંસૂ સ્કીમ..... ઘર બેઠા દર મહિને ₹20500 ની કમાણી, જાણો વિગત
Post Office Schemes ન માત્ર Risk Free રોકાણ માટે, પરંતુ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહેલા શાનદાર વ્યાજ માટે પણ પોપુલર છે. નિવૃત્તિ બાદ જીવન કોઈ નાણાકીય મુશ્કેલી વગર પસાર થાય તે માટે પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં રેગુલર આવક યોજના ઉપલબ્ધ છે.
Post Offfice: નિવૃત્તિ બાદ જીવન શાંતિથી પસાર થાય અને કોઈ ચિંતા ન રહે. તે માટે દરેક પોતાની કમાણીમાંથી કંઈને કંઈ બચત કરી એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, જ્યાં તેના પૈસા સુરક્ષિત રહે અને રિટર્ન પણ જોરદાર મળે. કેટલાક લોકોનું તે પ્લાનિંગ હોય છે કે નિવૃત્તિ બાદ તેને નિયમિત આવક મળતી રહે.
આ દ્રષ્ટિએ પોસ્ટ ઓફિસની એક સેવિંગ સ્કીમ્સ ખુબ પોપુલર છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમની, જે વિશેષ કરી વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે છે અને તેમાં રોકાણ પર દર મહિને 20500 રૂપિયાની કમાણી કરી શકાય છે.
જોખમ ઝીરો, વ્યાજ જબરદસ્ત
પોસ્ટ ઓફિસની સેવિંગ સ્કીમ પર રોકાણકારોને તે માટે પણ વિશ્વાસ છે કારણ કે તેમાં જોખમ હોતું નથી. આ કારણ છે કે તેમાં રોકાણ પર ગેરંટી ખુદ સરકાર આપે છે. સરકારી સ્કીમ પોસ્ટ ઓફિસ સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ પર મળી રહેલા વ્યાજની વાત કરીએ તો બેંક એફડી પણ ફેલ છે, જેમાં રોકાણ પર 8.2 ટકાના દરે વ્યાજ મળી રહ્યું છે.
1000 રૂપિયાથી શરૂઆત, ટેક્સમાં છૂટ
આ સરકારી સ્કીમમાં માત્ર 1000 રૂપિયાથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકાય છે. નિયમિત આવક અને સુરક્ષિત રોકાણની દ્રષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ ટેક્સ છૂટનો પણ લાભ આપે છે. POSCSS માં રોકાણ કરનાર વ્યક્તિને તેમાં આવકવેરા વિભાગની કલમ 80 સી હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી વાર્ષિક ટેક્સની છૂટ આપવામાં આવે છે. આ સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા 30 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. નિવૃત્તિ બાદ નાણાકીટ ફિટ રહેવામાં આ પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં 60 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિ કે પતિ/પત્નીની સાથે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે.
ઉંમર મર્યાદાની વાત કરીએ તો કેટલાક મામલામાં છૂટ આપવાની જોગવાઈ છે. VRS લેનાર વ્યક્તિની ઉંમર ખાતું ખોલાવવા સમયે 55 વર્ષથી વધુ અને 60 વર્ષથી ઓછી હોઈ શકે છે. તો ડિફેન્સમાંથી નિવૃત્ત થયેલ કર્મચારી 50 વર્ષથી વધુ અને 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરમાં રોકાણ કરી શકે છે.
5 વર્ષ મેચ્યોરિટી
પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સ્કીમમાં રોકાણ માટે મેચ્યોરિટી પીરિયડ પાંચ વર્ષનો છે, એટલે કે તમારે આ સ્કીમનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા માટે પાંચ વર્ષ રોકાણ કરવું પડશે. જો આ એકાઉન્ટને તે સમયગાળા પહેલા બંધ કરી દેવામાં આવે તો નિયમો પ્રમાણે ખાતાધારકે પેનલ્ટી આપવાની હોય છે. આ સરકારી યોજનામાં રોકાણ પર વ્યાજની રકમનું પેમેન્ટ દર ત્રણ મહિના માટે કરવાની જોગવાઈ છે. મેચ્યોરિટી પીરિયડ પૂરો થતાં પહેલા ખાતાધારકનું મૃત્યુ થવા પર એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવે છે અને બધી રકમ દસ્તાવેજોમાં નોંધાયેલા નોમિનીને સોંપી દેવામાં આવે છે.
દર મહિને કઈ રીતે થશે 20500ની કમાણી?
જો તમે કોઈ નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને ખાતું ખોલાવી શકો છો. તેમાં સિંગલ એકાઉન્ટમાં 15 લાખ એક સાથે અને સંયુક્ત ખાતામાં 30 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકાય છે.
જો કોઈ વ્યક્તિએ 30 લાખ રૂપિયા આ યોજનામાં જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં જમા કરાવે તો ક્વાર્ટર આધાર પર તેને વ્યાજથી 61500 રૂપિયા મળશે અને તે પાંચ વર્ષ સુધી મળતા રહેશે. પાંચ વર્ષ બાદ તમે 30 લાખની મૂળ રકમ કાઢી શકો છો કે પછી 3 વર્ષ માટે રોકાણ વધારી શકો છો. તેને માસિક આધાર પર ગણતરી કરીએ તો.
વાર્ષિક વ્યાજથી કમાણી: ₹30,00,000 ના 8.2% = ₹2,46,000
ત્રણ મહિને વ્યાજથી કમાણી: ₹2,46,000/4 = ₹61,500
માસિક વ્યાજની આવક: ₹2,46,000/3 = ₹20,500
ઉલ્લેખનીય છે કે એકવાર રોકાણ કર્યા બાદ તમારી મેચ્યોરિટીના સમય સુધી આ વ્યાજદર લાગૂ રહે છે. ભલે સરકાર ક્વાર્ટરના આધાર પર કરવામાં આવતા સંશોધન હેઠળ ભલે વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કરે.
