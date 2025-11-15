Wife ના નામે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં ખોલો એકાઉન્ટ, ₹9,250 નું દર મહિને મળશે વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ MIS સ્કીમમાં પતિ-પત્ની મળી રોકાણ કરો અને દર મહિને મળશે ગેરેન્ટેડ આવક. 4 લાખ રૂપિયાના રોકાણ પર દર મહિને 2467 રૂપિયા મળશે. આ સ્કીમ સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત આવક આપે છે.
પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના તે લોકો માટે કોઈ વરદાનથી ઓછી નથી, જે પોતાની બચતને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવા ઈચ્છે છે અને દર મહિને કમાણી કરવા ઈચ્છે છે. આ સ્કીમ ખાસ કરી નિવૃત્ત લોકો, ગૃહિણી, ખાનગી પ્રોફેશનલ અને તે પરિવારો માટે ખાસ છે જે જોખમથી દૂર રહી સ્થિર આવક શોધી રહ્યાં છે. MIS સ્કીમ પર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વ્યાજ મળે છે.
રોકાણ અને રિટર્નની માહિતી
આ યોજનાને સમજવી સરળ છે. MIS એક એવું ખાતું છે જેમાં તમે એકવાર રકમ જમા કરો છો અને દર મહિને વ્યાજના રૂપમાં પેન્શન જેવી નિશ્ચિત રકમ મળતી રહે છે. ઉદાહરણ માટે જો કોઈ દંપતી સંયુક્ત ખાતા હેઠળ 4 લાખ રૂપિયા જમા કરે છે તો 7.4 ટકાના વ્યાજદર પર દર મહિને ₹2,467 મળશે. હકીકતમાં આ રકમ માત્ર વ્યાજ છે, તમારી મૂળ રકમ 5 વર્ષ સુધી સુરક્ષિત રહે છે અને સમયગાળો પૂર્ણ થયા બાદ પરત મળી જાય છે.
સંયુક્ત ખાતાના ફાયદા પણ ઓછા નથી. એક સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ ત્રણ લોકો સામેલ થઈ શકે છે અને રોકાણની મર્યાદા 15 લાખ સુધી વધી જાય છે. જો કોઈ પરિવાર વધુ આવક ઈચ્છે છે તો 15 લાખ જમા કરવા પર તેને લગભગ 9250 રૂપિયા દર મહિને મળશે. જો તમે 9 લાખ જમા કરો છો તો માસિક આવક 5550 રૂપિયા થાય છે.
ખાતું કેવી રીતે ખોલવું
ખાતું ખોલવા માટે, તમારે ફક્ત પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતું ખોલવાની જરૂર છે. જો તમારી પાસે નથી, તો તમારે પહેલા એક ખોલવાની જરૂર પડશે. આ પછી, તમે એક સરળ ફોર્મ ભરીને MIS ખાતું ખોલી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસ સંપૂર્ણપણે ભારત સરકારની માલિકીની હોવાથી, તેમાં રોકાણ કરાયેલા તમારા ભંડોળ 100% સુરક્ષિત છે. MIS જેવી યોજનાઓ એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેમને જોખમ વિના નિશ્ચિત આવકની જરૂર હોય છે. આ યોજના નાના રોકાણકારો અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને કોઈપણ તણાવ વિના તેમના માસિક ખર્ચનું સંચાલન કરવામાં ઉત્તમ સહાય પૂરી પાડે છે.
તેથી જો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે મળી સુરક્ષિત અને સ્થિર આવક શોધી રહ્યાં છો તો પોસ્ટ ઓફિસ MIS તમારા માટે એક શાનદાર વિકલ્પ ચે. એકવાર રોકાણ કરો અને 5 વર્ષ સુધી દર મહિને નક્કી રકમનો લાભ ઉઠાવો- તે પણ કોઈ જોખમ વગર.
(નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને કોઈ પ્રકારની રોકાણની સલાહના રૂપમાં ન લો, રોકાણ માટે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો)
