Post Office ની કમાલ સ્કીમ.... ઝીરો જોખમ અને દર મહિને ₹17000 ની કમાણી, જાણો વિગત
Post Office Best Scheme: સુરક્ષિત રોકાણ અને શૂન્ય જોખમની સાથે જોરદાર રિટર્ન મગજમાં રાખી રોકાણનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં હોવ તો પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના તમારી મદદ કરી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસની યોજના નિવૃત્તિના પ્લાનિંગની દ્રષ્ટિએ ખુબ પોપુલર છે.
Post Office Investment: દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા પોતાની કમાણીમાંથી બચત કરવાની હોય છે. પરંતુ વ્યક્તિ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના એવા વિકલ્પ શોધી રહ્યો હોય છે જ્યાં તેના પૈસા સુરક્ષિત રહે અને રિટર્ન દમદાર મળે. આ દ્રષ્ટિએ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત સરકારી યોજના ખુબ પોપુલર છે. ખાસ કરી નિવૃત્તિ બાદનું જીવન આરામથી પસાર થઈ શકે તે માટે પણ પોસ્ટ ઓફિસ યોજના ઉપલબ્ધ છે, જે નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત આવકની ગેરંટી આપે છે. તેમાંથી એક સ્કીમ છે સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ, જેમાં દર મહિને 17000 રૂપિયાથી વધુની કમાણી પાક્કી કરી શકાય છે.
ઝીરો જોખમ
પોસ્ટ ઓફિસની નાની બચત યોજનાઓ પર એટલા માટે ભરોસો કરવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં જોખમ ઝીરો હોય છે. તેનું કારણ છે કે તેમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર ગેરંટી ખુદ સરકાર આપે છે. પોસ્ટ ઓફિસ સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમની વાત કરીએ તો તેમાં બેંક એફડી કરતા વધુ 8.2 ટકા વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
માત્ર 1000 રૂપિયાથી શરૂઆત, ટેક્સમાં પણ છૂટ
પોસ્ટ ઓફિસની આ સરકારી સ્કીમમાં રોકાણની શરૂઆત માત્ર 1000 રૂપિયાથી કરી શકાય છે, જ્યારે મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા 30 લાખ રાખવામાં આવી છે. એટલે કે એક વખત રોકાણ કર્યા બાદ નિયમિત આવક શરૂ થઈ જાય છે અને આ સિવાય તેમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર ટેક્સ છૂટનો પણ લાભ મળે છે. આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ 1. લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક ટેક્સ છૂટ મેળવી શકાય છે.
રોકાણ માટે ઉંમર મર્યાદામાં છૂટ
જો તમારો પ્લાન નિવૃત્તિ બાદ નાણાકીય રીતે મજબૂત રહેવાનો છે તો પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. ઉંમર મર્યાદાની વાત કરીએ તો તેમાં 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિ કે પતિ-પત્ની સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી શકે છે. તો કેટલાક મામલામાં છૂટની જોગવાઈ છે. VRS લેનાર વ્યક્તિની ઉંમર ખાતું ખોલાવવા સમયે 55 વર્ષથી વધુ અને 60 વર્ષથી ઓછી હોય તો ચાલી શકે છે, તો ડિફેન્સથી નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારી 50 વર્ષની ઉંમર બાદ રોકાણ કરી શકે છે.
આ સ્કીમનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 5 વર્ષ
Post Office SCSS માં રોકાણનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 5 વર્ષનો છે અને તેમાં રહેલા તમામ બેનિફિટ્સનો લાભ ત્યારે મળે છે, જ્યારે એકાઉન્ટ હોલ્ડર મેચ્યોરિટી પીરિયડ સુધી તેમાં રોકાણ કરે. આ સરકારી યોજનામાં રોકાણ પર વ્યાજની રકમની ચુકવણી દર ત્રણ મહિનામાં કરવાની જોગવાઈ છે. જો ખાતાધારક લિમિટ પહેલા ખાતું બંધ કરાવે તો નિયમ પ્રમાણે પેનલ્ટી આપવી પડશે. મેચ્યોરિટી પીરિયડ પૂરો થાય તે પહેલા ખાતાધારકનું મૃત્યુ થાય તો એકાઉન્ટ બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને બધી રકમ દસ્તાવેજોમાં સામેલ નોમિનીને સોંપી દેવામાં આવે છે.
કઈ રીતે થશે દર મહિને 17000ની કમાણી?
તમે આ ખાતું નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ખોલાવી શકો છો. તેમાં સિંગલ એકાઉન્ટમાં એક સાથે 15 લાખ અને સંયુક્ત ખાતામાં 30 લાખનું રોકાણ કરી શકાય છે. જો તમારે દર મહિને 17000 રૂપિયાની નિયમિત આવક જોઈએ તો 25 લાખનું રોકાણ કરવું પડશે. જેમાં ક્વાર્ટરના આધારે તમને 51250 રૂપિયાનું વ્યાજ પાંચ વર્ષ સુધી મળશે. પાંચ વર્ષ બાદ તમે રોકાણ કરેલા 30 લાખ રૂપિયા ઉપાડી શકો છો કે તેને ત્રણ વર્ષ માટે વધારી શકો છો. તેને દર મહિને આવક પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો.
એકસાથે રોકાણ 25,00,000 રૂપિયા
રોકાણ પર વ્યાજદર 8.2%
રોકાણ પર કુલ વ્યાજ (5 વર્ષ) 10,25,000 રૂપિયા
વર્ષે વ્યાજથી કમાણી 2,05,000 રૂપિયા
મહિને વ્યાજથી કમાણી 17083 રૂપિયા
ઉલ્લેખનીય છે કે એકવાર રોકાણ કર્યા બાદ તમારી મેચ્યોરિટી સુધી આ વ્યાજદર લાગૂ રહે છે, ભલે સરકાર ક્વાર્ટરના આધારે વ્યાજદરમાં ફેરફાર ભલે કરે.
