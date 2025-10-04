Post Office Scheme : દર મહિને 61,000 રૂપિયાની કમાણી, અદ્ભુત છે આ સરકારી સ્કીમ...કરોડપતિ પણ બનાવશે!
Post Office Scheme : સરકારી યોજના PPFમાં રોકાણ કરવાથી તમને મોટી રકમ એકઠી કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ એક એવી યોજના છે જે તમને લાંબા ગાળે કરોડપતિ બનાવી શકે છે અને ટેક્સ બેનિફિટ પણ મળે છે.
Trending Photos
Post Office Scheme : પોસ્ટ ઓફિસ હેઠળ ઘણી સરકારી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, જેમાંથી એક પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) છે. આ એક એવી યોજના છે જે લોકોને કરોડપતિ બનાવી શકે છે, પરંતુ નિયમિત રોકાણ જરૂરી છે. તે લાંબા સમયથી એક આકર્ષક વ્યાજ આપતી યોજના રહી છે અને ટેક્સ બેનિફિટ પણ મળે છે. ચાલો આ યોજના વિશે વધુ જાણીએ અને તેમાં રોકાણ કરીને તમે દર મહિને કેવી રીતે નોંધપાત્ર રકમ કમાઈ શકો છો.
PPF એક બેસ્ટ રોકાણ વિકલ્પ છે. તમે 15+5+5 રોકાણ વ્યૂહરચના અપનાવી શકો છો અને 25 વર્ષમાં રૂપિયા 1.03 કરોડનું ફંડ એકઠું કરી શકો છો. આ રકમ પર મળેલા વ્યાજથી દર મહિને રૂપિયા 61,000ની આવક થશે.
PPF યોજનામાં વ્યાજ
પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ 7.1% વાર્ષિક વ્યાજ દર આપે છે. PPFમાં રોકાણ કરીને, તમે આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ રૂપિયા 1.5 લાખ સુધીની કર કપા ટેક્સ છૂટનો દાવો કરી શકો છો, જેનાથી તમારી ટેક્સ જવાબદારી ઓછી થાય છે.
PPF યોજનાથી તમે કરોડપતિ કેવી રીતે બની શકો છો ?
જો તમે પણ તમારી મોટી રકમ ઇચ્છતા હો, તો PPF (પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ) 15+5+5 વ્યૂહરચના તમારા માટે એક બેસ્ટ યોજના હોઈ શકે છે. આ યોજના માટે લઘુત્તમ મેચ્યોરિટી 15 વર્ષ છે. જો તમે સતત 15 વર્ષ સુધી PPFમાં રોકાણ કરો છો અને પછી બે પાંચ વર્ષનું એક્સટેન્શન લો છો, તો તમે 25 વર્ષમાં આશરે રૂપિયા 1.03 કરોડનું ફંડ બનાવી શકો છો. આ ફંડ તમને દર મહિને આશરે રૂપિયા 61,000 કમાવી શકે છે.
પ્રથમ 15 વર્ષ (15 x 1.5 લાખ) માટે દર વર્ષે રૂપિયા 1.5 લાખ જમા કરીને, તમે રૂપિયા 22.5 લાખનું રોકાણ કરશો. 7.1%ના વ્યાજ દરે, ફંડ 15 વર્ષ પછી રૂપિયા 40.68 લાખ સુધી પહોંચી જશે. જેનાથી વ્યાજમાં રૂપિયા 18.18 લાખ મળશે. આ પછી જો તમે આ રકમને કોઈ નવું રોકાણ કર્યા વિના બીજા પાંચ વર્ષ માટે મુકી રાખો છો, તો 20 વર્ષ પછી 57.32 લાખ રૂપિયા એકઠા થશે, જેમાંથી 16.64 લાખ રૂપિયા વ્યાજ દ્વારા કમાશો. જો તમે આ રકમ બીજા પાંચ વર્ષ માટે રાખો છો, તો કુલ 80.77 લાખ રૂપિયા થશે. આમાંથી 23.45 લાખ રૂપિયા તમારી બચતમાંથી મળેલી વધારાની રકમ હશે. જોકે, જો તમે વધુ 10 વર્ષ સુધી વાર્ષિક 1.5 લાખ રૂપિયા ઉમેરવાનું ચાલુ રાખશો, તો કુલ રકમ 1.03 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી જશે.
61,000 રૂપિયાનું પેન્શન
25 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી તમારા PPF ખાતામાં 1.03 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ હશે. આ રકમ પર તમને દર વર્ષે 7.1% વ્યાજ મળશે. દર વર્ષે 7.1% વ્યાજ પર, આ રકમ આશરે 7.31 લાખ રૂપિયા થશે, જેનો અર્થ છે કે તમે દર મહિને આશરે 60,941 રૂપિયા કમાઈ શકો છો. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, તમારું મૂળ 1.03 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ એમને એમ જ રહેશે.
PPFમાં કોણે અને ક્યારે રોકાણ કરવું જોઈએ ?
કોઈપણ વ્યક્તિ આ સરકારી યોજનામાં ગમે ત્યારે રોકાણ કરી શકે છે અને નોંધપાત્ર રકમ મેળવી શકે છે. જો કોઈ સગીર રોકાણ કરવા માંગે છે, તો તે તેના માતાપિતાની મદદથી આમ કરી શકે છે. ખાતું ખોલવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ ડિપોઝિટ રૂપિયા 500 છે. આમાં તમે જોઈન્ટ ખાતું ખોલાવી શકતા નથી, ફક્ત વ્યક્તિગત ખાતું ખોલાવી શકો છો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે