100% પૈસા થશે ડબલ, ₹10000 ના બનશે ₹20000, શાનદાર છે પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજના
કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી સુરક્ષિત સ્કીમ છે, જેમાં સરકાર ગેરંટી આપે છે અને રોકાણકારોના પૈસા 115 મહિનામાં ડબલ થઈ જાય છે. 7.5% વાર્ષિક વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો ફાયદો અને સિંગલ-જોઈન્ટ એકાઉન્ટનો વિકલ્પ તેને લોકપ્રિય બનાવે છે.
Post Office Investment: આજના સમયમાં દરેક પોતાની કમાણીને સુરક્ષિત જગ્યાએ રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, જ્યાં પૈસા સુરક્ષિત રહે અને દમદાર રિટર્ન મળે. તો તેવામાં પોસ્ટ ઓફિસની યોજનાઓ સૌથી વિશ્વાસપાત્ર માનવામાં આવે છે. તેમાંથી એક છે કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP). આ સ્કીમમાં રોકાણકારોને શાનદાર વ્યાજ મળે છે અને તેના પૈસા માત્ર 115 મહિનામાં ડબલ થઈ જાય છે. સુરક્ષિત રોકાણ ઈચ્છનાર માટે આ સ્કીમ એક શાનદાર વિકલ્પ બની ચૂકી છે.
પૈસા ડબલ કરનારી આ સ્કીમ
પોસ્ટ ઓફિસની યોજનાઓમાં રોકાણનો સૌથી મોટો લાભ તેની સુરક્ષા છે, કારણ કે આ યોજનામાં સરકાર ખુદ ગેરંટી આપે છે. આ કારણ છે કે કિસાન વિકાસ પત્ર લોકો વચ્ચે ખૂબ લોકપ્રિય છે. કિસાન વિકાસ પત્રમાં લગાવેલા પૈસા માત્ર 9 વર્ષ 7 મહિના એટલે કે 115 મહિનામાં ડબલ થઈ જાય છે.
કેટલું મળશે રિટર્ન
પોસ્ટ ઓફિસની કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના રોકાણકારો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહી છે. કારણ કે તેમાં વાર્ષિક 7.5 ટકાનું મજબૂત વ્યાજ મળે છે. આ મૂળભૂત રીતે એકમ રકમ રોકાણ માટે એક સરકારી યોજના છે, જેમાં વ્યાજ દર ત્રિમાસિક સમીક્ષાઓ પછી નક્કી કરવામાં આવે છે. KVP ની વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે રોકાણ કરેલા નાણાં સુરક્ષિત છે અને સમય જતાં બમણા પરત મળે છે. રોકાણકારો તેમની નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં સરળતાથી ખાતું ખોલી શકે છે અને આ વિશ્વસનીય યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.
કઈ રીતે તમારા પૈસા થશે ડબલ
હવે સમજીએ કે કિસાન વિકાસ પત્ર યોજનામાં તમારા પૈસા કઈ રીતે ડબલ થાય છે. હકીકતમાં આ સ્કીમમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ફોર્મ્યુલા કામ કરે છે. ઉદાહરણ માટે જો તમે KVP માં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ એક સાથે કરો છો તો 7.5 વાર્ષિક વ્યાજ દર પહેલા વર્ષના અંતમાં 7500 રૂપિયાનું વ્યાજ મળે છે. પછી આ વ્યાજ મૂળ રકમમાં સામેલ થઈ તમારી કુલ રકમ 1,07,500 રૂપિયા થઈ જાય છે. આ રીતે દર વર્ષે વ્યાજ વધતું જાય છે અને નક્કી સમયમાં રોકાણ ડબલ થઈ જાય છે.
ડબલ થઈ જશે તમારા રૂપિયા
એ સ્પષ્ટ છે કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજને કારણે KVP માં પૈસા ઝડપથી વધે છે. બીજા વર્ષે, તમારી વધેલી રકમ 1,07,500 રૂપિયા પર 7.5% વ્યાજ મળશે, જે લગભગ 8,062 રૂપિયા થાય છે. ત્રીજા વર્ષે, આ રકમ વધીને લગભગ 1,15,562 રૂપિયા થાય છે. દર વર્ષે આ રીતે દર ચાલુ રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે આ રીતે તમારા રોકાણમાં વધારો કરીને, તમે તમારા વળતરને બમણું કરી શકો છો, જેમ કે 5 લાખ રૂપિયાથી 10 લાખ રૂપિયા અને 7 લાખ રૂપિયાથી 14 લાખ રૂપિયા.
રોકાણકારો માટે શાનદાર છે આ યોજના
પોસ્ટ ઓફિસની કિસાન વિકાસ પત્ર સ્કીમ રોકાણકારોને લચીલા વિકલ્પ પણ આપે છે. જેમાં તમે સિંગલ કે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો. આ સ્કીમની ખાસ વાત છે કે તેમાં ત્રણ લોકો મળી સંયુક્ત એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. આ સિવાય તમે ઈચ્છો તો અઢી વર્ષ બાદ ખાતું બંધ કરાવવાનો વિકલ્પ પણ મળે છે, જે તેને વધુ સુવિધાજનક બનાવે છે. (નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ જરૂર લો)
