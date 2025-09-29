દર મહિને મેળવો ₹5550 ફિક્સ વ્યાજ! પોસ્ટ ઓફિસની મહાબચત છે આ સ્કીમ, ચિંતા વગર થશે કમાણી
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (MIS) સુરક્ષિત રોકાણ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. 7.4% વાર્ષિક વ્યાજ પર નિશ્ચિત માસિક આવક ઓફર કરીને, ઓછામાં ઓછા ₹1,000 થી રોકાણ શરૂ કરો અને 5 વર્ષ પછી તમારા મુદ્દલ પર ગેરંટીકૃત વળતર મેળવો.
Post Office: દેશના સામાન્ય નાગરિકોની બચત અને રોકાણની જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે પોસ્ટ ઓફિસ ઘણા પ્રકારની સેવિંગ સ્કીમ ચલાવે છે. તેમાં ટાઇમ ડિપોઝિટ (TD), રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD), પબ્લિક પ્રોવિડન્ડ ફંડ (PPF), કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) અને મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) જેવી સ્કીમ્સ સામેલ છે. તેમાંથી એક માસિક આવક સ્કીમ એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસ MIS છે, આ તે લોકો માટે ખાસ માનવામાં આવે છે, જેને સુરક્ષિત રોકાણની સાથે દર મહિને નિયમિત આવકની જરૂર હોય છે.
આ યોજના કોના માટે શ્રેષ્ઠ છે?
આ યોજના રોકાણકારોને એકસાથે રકમ જમા કરાવવા પર નિશ્ચિત માસિક વ્યાજ આવક પૂરી પાડે છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેનું રોકાણ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને વળતરની ખાતરી આપવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ, ગૃહિણીઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને નાના રોકાણકારોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.
વ્યાજ દર અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મર્યાદા
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના હાલમાં વાર્ષિક 7.4% વ્યાજ દર આપે છે. આ વ્યાજ રોકાણકારોના ખાતામાં માસિક હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ યોજનામાં રોકાણ ફક્ત ₹1,000 થી શરૂ થઈ શકે છે.
એક જ ખાતામાં મહત્તમ ₹9 લાખનું રોકાણ શક્ય છે.
સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ ₹15 લાખ જમા કરાવી શકાય છે.
સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ 3 લોકો જોડાઈ શકે છે.
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, રોકાણકારો પાસે પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતું હોવું આવશ્યક છે, કારણ કે વ્યાજની રકમ સીધી તે ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.
9 લાખના રોકાણ પર દર મહિને 5550 રૂપિયા
જો તમે સુરક્ષિત અને ચોક્કસ રિટર્ન ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસ MIS તમારા માટે વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્ છે. હકીકતમાં ઉદાહરણ માટે જો કોઈ વ્યક્તિ 9 લાખ રૂપિયાનું એક સાથે રોકાણ કરે છે તો તેને દર મહિને લગભગ 5550 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. આ વ્યાજ સીધું રોકાણકારના બચત ખાતામાં જમા થતું રહેશે.
આ યોજના 5 વર્ષ માટે માન્ય છે. પરિપક્વતા પર, રોકાણકારને તેમની મૂળ રકમ, અથવા તેમનું સંપૂર્ણ રોકાણ પાછું મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે 5 વર્ષ પછી, તમારી સંપૂર્ણ રકમ તમારા બચત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
|રોકાણ યોજના
|રોકાણ રકમ
|વ્યાજદર
|માસિક વ્યાજ
|મેચ્યોરિટી સમયગાળો
|મેચ્યોરિટી પર રિટર્ન
|વ્યાજની ચુકવણી
|પોસ્ટ ઓફિસ MIS સ્કીમ
|₹9,00,000
|7.40% (લગભગ)
|₹5,550 દર મહિને
|5 વર્ષ
|મૂળ રકમ ₹9,00,000 પરત
|વ્યાજ દર મહિને જમા થશે
આ યોજના કોના માટે ફાયદાકારક છે?
આ યોજના ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ઉપયોગી છે જેમને નિશ્ચિત માસિક આવકની જરૂર છે, ખાસ કરીને:
વરિષ્ઠ નાગરિકો જેઓ નિવૃત્તિ પછી નિયમિત આવક ઇચ્છે છે.
ગૃહિણીઓ જેમને સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પની જરૂર છે.
મધ્યમ અને નાના રોકાણકારો જે બજારના જોખમને ટાળવા માંગે છે.
સ્વ-રોજગાર ધરાવતા વ્યક્તિઓ જેમને નિશ્ચિત માસિક આવકની જરૂર છે.
આ યોજના માત્ર ગેરંટીકૃત વળતર જ નહીં પરંતુ લાંબા ગાળા માટે તમારા પૈસાનું રક્ષણ પણ કરે છે.
MIS સ્કીમના ફાયદા
1. ગેરેન્ટેડ રિટર્ન
દર મહિને નક્કી વ્યાજની ગેરંટી.
2. સુરક્ષિત રોકાણ –
પોસ્ટ ઓફિસ યોજના હોવાથી, તે જોખમ મુક્ત છે.
3. નિયમિત આવક –
માસિક વ્યાજ તમારી નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
4. લવચીક રોકાણ –
ખાતા એકલા અને સંયુક્ત રીતે ખોલી શકાય છે.
5. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એક સારો વિકલ્પ –
નિવૃત્તિ પછી નિયમિત ખર્ચમાં મદદ કરે છે.
જો તમે પણ તમારા પૈસાને સુરક્ષિત રાખવા ઈચ્છો છો અને સાથે દર મહિને નક્કી આવક ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ તમારા માટે એક પરફેક્ટ ઓપ્શન છે. હકીતતમાં તેમાં તમે 1000 રૂપિયાથી લઈને 15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો અને દર મહિને ફિક્સ વ્યાજ લઈ શકો છો.
આ યોજના તે લોકો માટે ખૂબ સારી છે જેને દર મહિને એક ચોક્કસ આવકની જરૂર પડે છે. 7.4 વાર્ષિક વ્યાજદર, 5 વર્ષના સુરક્ષિત સમયગાળા અને મેચ્યોરિટી પર મૂળ રકમ પરત મળવાની સાથે આ સ્કીમ તમને સુરક્ષા અને લાભ બંને આપે છે. (નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને કોઈ રોકાણની સલાહના રૂપમાં ન માનવો જોઈએ. રોકાણ માટે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો)
