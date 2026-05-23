/દર મહિને 10,000ની કમાણી... પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજના છે શાનદાર

Post Office Scheme : પોસ્ટ ઓફિસ વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે અને તેમાંથી એક MIS છે. આ યોજના હેઠળ, દર મહિને મોટી આવક મેળવી શકાય છે. ત્યારે આ યોજના અંતર્ગત તમે રિસ્ક વિના કેવી રીતે દર મહિને મોટી કમાણી કરી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Post Office Scheme : જો તમે કોઈ પણ જોખમ લીધા વિના સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પોસ્ટ ઓફિસ યોજના તમારા માટે યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (POMIS) ઓછા જોખમવાળા રોકાણકારોમાં એક જાણીતી બચત યોજના છે, કારણ કે તે તમને નિયમિત માસિક આવક પૂરી પાડે છે.
સરકારની આ નાની બચત યોજના ખાસ કરીને નિવૃત્ત લોકો અને બજાર-જોખમના સંપર્ક વિના સ્થિર આવક મેળવવા ઇચ્છતા વ્યક્તિઓ માટે એક સારો વિકલ્પ સાબિત થાય છે. સંયુક્ત પોસ્ટ ઓફિસ MIS ખાતામાં કોઈપણ વ્યક્તિ ₹15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, જો કોઈ માસિક આવક યોજના ખાતામાં ₹15 લાખનું રોકાણ કરે છે, તો તે કેટલી માસિક આવક મેળવી શકે છે?
MIS ખાતા હેઠળ રોકાણ મર્યાદા
આ સરકારી પોસ્ટ ઓફિસ યોજના હેઠળ વ્યક્તિ એક ખાતામાં મહત્તમ ₹9 લાખ અને સંયુક્ત ખાતામાં ₹15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે. હાલમાં, આ યોજના 7.4% વાર્ષિક વ્યાજ દર આપે છે, જે માસિક ધોરણે વિતરિત કરવામાં આવે છે. એક જ વ્યક્તિ દ્વારા રાખવામાં આવેલા તમામ પોસ્ટ ઓફિસ MIS ખાતાઓમાં કુલ જમા રકમ એક જ ખાતામાં ₹9 લાખ અથવા સંયુક્ત ખાતામાં ₹15 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
કેટલી થશે માસિક આવક ?
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ માસિક બચત યોજનામાં ₹15 લાખનું એક સાથે રોકાણ કરો છો તો તમને ₹10,000ની માસિક આવક મળી શકે છે, જે વર્તમાન 7.4% વ્યાજ દરના આધારે છે.
કુલ રોકાણ કરેલ રકમ: ₹15,00,000
માસિક આવક: ₹9,249
વ્યાજમાંથી વાર્ષિક કમાણી: ₹1,11,000
આ ગણતરીના આધારે, રોકાણકારને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે દર મહિને ₹9,250 મળશે. એટલે કે, પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં વ્યાજમાંથી કુલ કમાણી ₹5,55,000 થશે.
સમય પહેલા આ યોજના બંધ કરવા પર થશે દંડ
પોસ્ટ ઓફિસ MIS ખાતું ખોલવાની તારીખથી એક વર્ષ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં બંધ કરવાની પરવાનગી નથી. જો ખાતું 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી અથવા તે પહેલાં બંધ કરવામાં આવે છે, તો જમા રકમના 2% કાપવામાં આવશે, અને બાકીની રકમ પરત કરવામાં આવશે.