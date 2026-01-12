Post Office Schemes: પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં તમારા પૈસા થઈ જશે ડબલ, જાણો વિગત
Post Office Schemes: જો તમે કોઈ જોખમ વગર તમારા પૈસા ડબલ કરવા ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના શાનદાર વિકલ્પ છે. આ સરકારી યોજનામાં 7.5 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જેમાં તમારા પૈસા 115 મહિનામાં ડબલ થઈ જશે.
Post Office Schemes: મહેનતની કમાણીનું સાચી જગ્યાએ રોકાણ કરવું જ સમજદારી છે. આજના સમયમાં શેર બજારમાં અનિશ્ચિતતાનો માહોલ રહે છે અને પૈસા ડૂબી જવાનો ડર લાગે છે, ત્યારે સામાન્ય વ્યક્તિ એવા વિકલ્પની શોધમાં રહે છે જ્યાં તેના પૈસા ન માત્ર સુરક્ષિત રહે, પરંતુ તેમાંથી મજબૂત આવક પણ મળે. જો તમે બજારના ઉતાર-ચઢાવથી દૂર રહીગેરેન્ટેડ રિટર્ન ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના તમારો વિશ્વાસપાત્ર સાથી બની શકે છે.
માત્ર 1000 રૂપિયાથી શરૂઆત
પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં દેશનો કોઈપણ નાગરિક માત્ર 1000 રૂપિયાની નાની રકમથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકે છે. તેમાં મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક પોતાની નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને સરળતાથી ખાતું ખોલાવી શકે છે.
જરૂરિયાત પર પૈસા કાઢવાની આઝાદી
રોકાણ કરવા સમયે સૌથી મોટી ચિંતા તે હોય છે કે પૈસા લાંબા સમય સુધી ફસાઈ ન થાય. કિસાન વિકાસ પત્ર આ મામલામાં પણ રાહત આપે છે. વર્તમાનમાં સરકાર દ્વારા આ યોજનામાં 7.5 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવે છે, જે બેંક એફડી મુકાબલે સારૂ છે.
પરંતુ આ એક લાંબાગાળાની રોકાણ યોજના છે, પરંતુ તેમાં તરલતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. જીવનમાં ગમે ત્યારે પૈસાની અચાનક જરૂર પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તે નિયમ છે કે તમે રોકાણની તારીખથી
30 મહિના બાદ તમે પૈસા સમય પહેલા ઉપાડી શકો છે.
115 મહિનામાં પૈસા થઈ જશે ડબલ
પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ પોતાના નામને અનુરૂપ કામ કરે છે. વર્તમાન સમયમાં 7.5 ટકા વ્યાજદર પ્રમાણે જુઓ તો આ યોજનામાં જમા કરવામાં આવેલી રકમ 115 મહિના એટલે કે 9 વર્ષ 7 મહિનામાં ડબલ થઈ જાય છે. માની લો તમે આજે તમારી નિવૃત્તિ કે બાળકોના ઉચ્ચ શિક્ષણને ધ્યાનમાં રાખતા 5 લાખનું રોકાણ કરો છો. તમારે બજાર પર નજર રાખવા કે કોઈ એક્સપર્ટની સલાહ લેવાની જરૂર નથી. બસ 115 મહિના બાદ પોસ્ટ ઓફિસ તમને 10 લાખ રૂપિયા આપી દેશે. આ યોજનામાં લોકોના પૈસા સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહે છે.
