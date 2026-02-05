Prev
Post Office ની સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, દર મહિને ઘર બેઠા થશે કમાણી, બસ એકવાર કરો રોકાણ

પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇનકમ સ્કીમ  (POMIS) માં 7.4% વ્યાજ પર દર મહિને નક્કી આવક મળે છે. 9 લાખના રોકાણ પર 5550 રૂપિયાની કમાણી દર મહિને સંભવ છે. જાણો તેમાં રોકાણની મર્યાદા, ટેક્સ નિયમ અને ખાતું બંધ કરવાના નિયમ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:46 AM IST

Investment Tips: જો તમે રોકાણના વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો, જ્યાં જોખમ ઓછું હોય અને દર મહિને આવક મળે તો પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના POMIS તમારા માટે એક મજબૂત વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. હકીકતમાં આ સ્કીમમાં એક સાથે 9 લાખ રૂપિયા જમા કરી દર મહિને 5550 રૂપિયાની નિયમિત કમાણી કરી શકાય છે.

સવાલ-POMIS યોજનામાં કેટલું વ્યાજ મળે છે?
વર્તમાનમાં પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના પર 7.0 ટકાના દરે વ્યાજ મળી રહ્યું છે.

ક્યારે અને કઈ રીતે ખાતામાં આવે છે વ્યાજ?
વ્યાજની ચુકવણી દર મહિને સીધી ખાતામાં કરવામાં આવે છે.
એટલે કે કોઈ ઝંઝટ વગર દર મહિને નક્કી આવક.
સીનિયર સીટિઝન, નોકરીયાત માટે પસંદગીની યોજના.

₹9 લાખના રોકાણ પર દર મહિને કેટલી આવક?
માની લો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં એક સાથે 9 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો POMIS સ્કીમમાં વર્તમાન 7.4 ટકા વ્યાજદર પ્રમાણે ગણતરી કરો તો દર મહિને તમને આશરે 5550 રૂપિયાની નિયમિત આવક મળશે.

POMIS માં કેટલી રકમ જમા કરી શકો છો?

રોકાણની શરતો વિગત
મિનિમમ રોકાણ ₹1,000
સિંગલ ખાતામાં મહત્તમ રોકાણ ₹9 લાખ
સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ રોકાણ ₹15 લાખ
રોકાણની સંખ્યા માત્ર એકવાર
કુલ રોકાણ મર્યાદા બધા ખાતામાં મળી મર્યાદાથી વધુ નહીં

પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇનકમ સ્કીમમાં રોકાણ પહેલા તે જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં જમા રકમની મર્યાદા કેટલી છે.

મિનિમમ રોકાણ: ₹1,000
સિંગલ ખાતામાં મિનિમમ રોકાણ: ₹9  લાખ
જોઈન્ટ ખાતામાં મહત્તમ રોકાણ: ₹15 લાખ
એકવારમાં જમા કરવાની મંજૂરી (વારંવાર પૈસા જમા ન કરી શકો)
કોઈ વ્યક્તિના નામથી ખુલેલા બધા POMIS ખાતામાં કુલ રોકાણ નક્કી મર્યાદાથી વધુ ન હોઈ શકે.

ટેક્સ સાથે જોડાયેલી જરૂરી વાતો
આ યોજનામાં રોકાણ પર કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટ નથી મળતી.
મળનાર માસિક વ્યાજ સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ હેઠળ આવે છે.
વ્યાજપર ટીડીએસ કપાતો નથી, પરંતુ તેને રિટર્નમાં દેખાડવું જરૂરી છે.
ટેક્સ તમારી આવકના સ્લેબ અનુસાર લાગશે.

ખાતુ બંધ કરવાના નિયમ
1 વર્ષ પહેલા ખાતું બંધ ન કરાવી શકાય.
3 વર્ષ પહેલા બંધ કરવા પરઃ જમા રકમના 2% કપાશે
3 વર્ષ બાદ બંધ કરવા પરઃ જમા રકમના 1 ટકા કપાશે.
જો માસિક વ્યાજ ન ઉપાડવામાં આવ્યું તો તેના પર કોઈ વધારાનું વ્યાજ મળશે નહીં.

કોના માટે આ યોજના સારી છે?
પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે
જે દર મહિને નક્કી આવક ઈચ્છે છે.
જે જોખમથી દૂર રહેવા ઈચ્છે છે.
જે સરકારની ગેરંટીકૃત યોજનામાં રોકાણને પ્રાથમિકતા આપે છે.

પરંતુ આ યોજનામાં ટેક્સ અને 5 વર્ષના લોક-ઇન પીરિયડને ધ્યાનમાં રાખી રોકાણ કરવું સમજદારી હશે. તો આ યોજનાની સાથે POMIS તમારી માસિક જરૂરિયાતને પૂરી કરવામાં એક મજબૂત સહારો બની શકે છે. (નોટઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે, વધુ માહિતી માટે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો)

મહત્વપૂર્ણ સવાલ (FAQs)
Q1 પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના શું છે?
આ ભારત સરકારની સુરક્ષિત રોકાણ યોજના છે, જેમાં 5 વર્ષ સુધી દર મહિને નક્કી આવક મળે છે.

Q2 POMIS માં વર્તમાન વ્યાજદર કેટલો છે?
હાલમાં પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના પર 7.4 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

Q3 ₹9 લાખના રોકાણ પર દર મહિને કેટલી આવક થશે?
9 લાખના રોકાણ પર 5550 રૂપિયાની આવક દર મહિને મળે છે

Q4 શું POMIS પર ટેક્સ લાગે છે?
હા, મળનાર માસિક આવક વ્યાજ હેઠળ આવે છે, પરંતુ તેના પર ટીડીએસ કપાતો નથી.

Q5 POMIS ખાતું સમય પહેલા બંધ કરી શકાય છે?
ખાતું 1 વર્ષ પહેલા બંધ ન થઈ શકે. 3 વર્ષ પહેલા બંધ કરવા પર 2 ટકા અને ત્રણ વર્ષ બાદ 1 ટકા કપાઈ જાય છે.
 

