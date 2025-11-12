Prev
પૈસા બનાવવાનું મશીન છે પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસૂ સ્કીમ, 9 લાખના રોકાણ પર મળશે ₹5550 નું ફિક્સ વ્યાજ

પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) થી દર મહિને 5550 રૂપિયાની ફિક્સ આવક. 7.4 ટકાના વાર્ષિક વ્યાજની સાથે 100 ટકા સુરક્ષિત રોકાણ. જાણો આ સ્કીમની ખાસિયત અને તેના ફાયદા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:02 AM IST

પૈસા બનાવવાનું મશીન છે પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસૂ સ્કીમ, 9 લાખના રોકાણ પર મળશે ₹5550 નું ફિક્સ વ્યાજ

Post Office Scheme: જો તમે એક સુરક્ષિત રોકાણ કરવા ઈચ્છો છે, જેમાં દર મહિને આવક પણ મળે તો પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (Monthly Income Scheme - MIS) તમારા માટે સૌથી શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ સ્કીમ તે લોકો માટે ખાસ બનાવવામાં આવી છે, જે કોઈ જોખમ વગર દર મહિને ચોક્કસ આવક ઈચ્છે છે- જેમ કે નિવૃત્ત લોકો, હાઉસવાઇફ કે ઈન્વેસ્ટર જે નિયમિત આવક ઈચ્છે છે.

એકવાર રોકાણ કરો, દર મહિને ગેરેન્ટેડ વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસની MIS સ્કીમ હેઠળ રોકાણકારોએ માત્ર એક વખત રોકાણ કરવાનું હોય છે. ત્યારબાદ તમને દર મહિને એક નક્કી રકમ વ્યાજના રૂપમાં મળતી રહે છે. વર્તમાન સમયમાં આ યોજના પર 7.4 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે ઘણી બેંકોની એફડીના દરોથી વધુ છે.

આ યોજનામાં તમે ઓછામાં ઓછા ₹1,000 થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો, જ્યારે એક જ ખાતામાં વધુમાં વધુ ₹9 લાખ અને સંયુક્ત ખાતામાં ₹15 લાખ સુધીની મંજૂરી છે. સંયુક્ત ખાતામાં વધુમાં વધુ ત્રણ લોકો જોડાઈ શકે છે.

₹9 લાખના રોકાણ પર તમને દર મહિને ₹5,550 વ્યાજ મળશે.
જો તમે આ યોજનામાં ₹9 લાખનું રોકાણ કરો છો, તો તમને દર મહિને આશરે ₹5,550 વ્યાજ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે ₹66,600 ની નિશ્ચિત વાર્ષિક આવક, જે સીધી તમારા પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.

આ યોજના 5 વર્ષ માટે હોય છે. પાંચ વર્ષ પૂરા થયા બાદ તમને મૂળ રકમ (Principal Amount) પરત મળી જાય છે, ત્યારબાદ તમે ઈચ્છો તો આ સ્કીમને આગળ વધારી શકો છો.

સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર યોજના
પોસ્ટ ઓફિસની MIS સંપૂર્ણ ભારત સરકાર દ્વારા ગેરંટીકૃત સ્કીમ છે. તેમાં બજારના ઉતાર-ચઢાવની કોઈ અસર થતી નથી, જેથી તમારૂ રોકાણ સુરક્ષિત રહે છે. આ સ્કીમ તે લોકો માટે પણ પરફેક્ટ છે જે સ્ટોક માર્કેટ કે મ્યુચુઅલ ફંડના રોકાણથી દૂર રહેવા ઈચ્છે છે.

ખાતું ખોલાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ
1. પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતું  (Savings Account) હોવું જરૂરી છે.
2. ઓળખ પત્ર (Aadhaar, PAN વગેરે) અને સરનામું આપવાનું રહે છે.
3. પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો અને ભરેલા ફોર્મ સાથે પોસ્ટ ઓફિસમાં જાવો.

કેમ MIS સ્કીમ છે દરેક રોકાણકારો માટે સારો વિકલ્પ?
ગેરંટીકૃત આવક: માસિક નિશ્ચિત વ્યાજ, કોઈ જોખમ નહીં.
સરકારી ગેરંટી: 100% સુરક્ષિત રોકાણ.
સુગમતા: સિંગલ અથવા સંયુક્ત ખાતાના વિકલ્પો.
ઓછા રોકાણથી શરૂઆત કરો: તમે ફક્ત ₹1,000 થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો.
ફરીથી રોકાણ વિકલ્પ: પરિપક્વતા પછી યોજના ફરીથી લંબાવી શકાય છે.

નિષ્કર્ષ
જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારી બચતથી દર મહિને સ્થિર આવક મળે અને તમારી મૂળી સુરક્ષિત રહે તો પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. માત્ર એક વખત રોકાણ કરી દર મહિને આવક મેળવી શકાય છે. પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ લાખો લોકો માટે પહેલી પસંદ બની છે.
 

