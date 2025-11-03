Post Office ની સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, 5 વર્ષમાં મળશે 17 લાખનું શાનદાર રિટર્ન, દરેકને બનાવશે માલામાલ
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ એક સુરક્ષિત સરકારી રોકાણ યોજના છે, જેમાં દર મહિને થોડી રકમ જમા કરી તમે પાંચ વર્ષમાં લાખોપતિ બની શકો છો. 6.7 ટકા વાર્ષિક વ્યાજદરની સાથે આ સ્કીમ ગેરંટીકૃત રિટર્ન અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો લાભ આપે છે.
Trending Photos
આજના સમયમાં રોકાણ કરવા માટે અનેક વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેમાંસૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર સ્કીમ પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ્સ માનવામાં આવે છે. આ સ્કીમમાં સરકારની ગેરંટી હોય છે અને જોખમ પણ હોતું નથી. પોસ્ટ ઓફિસની આવી એક શાનદાર યોજના છે રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) સ્કીમ, જેમાં તમે નિયમિત રૂપથી દર મહિને થોડી-થોડી રકમ જમા કરી મોટું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો. સૌથી ખાસ વાત છે કે આ યોજનામાં રોકાણ કરી તમે માત્ર પાંચ વર્ષમાં લાખોપતિ બની શકો છો.
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમ શું છે?
પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ (RD) એ એક એવી સ્કીમ છે જેમાં તમે દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરો છો અને 5 વર્ષ પછી નિશ્ચિત વ્યાજ દરે નોંધપાત્ર રકમ કમાઈ શકો છો. હાલમાં, પોસ્ટ ઓફિસ આ સ્કીમ પર આશરે 6.7% વાર્ષિક વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે, જે માસિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે છે.
જો કોઈ વ્યક્તિ દર મહિને ₹25,000 જમા કરાવે છે, તો તેઓ 5 વર્ષ (60 મહિના) માં કુલ ₹15 લાખ એકઠા કરશે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ વ્યાજમાં આશરે ₹2.84 લાખ કમાશે. આનો અર્થ એ છે કે પરિપક્વતા પર તેમને કુલ ₹17,84,148 મળશે. આ એક સંપૂર્ણપણે સલામત અને સરકાર દ્વારા ગેરંટીકૃત રોકાણ યોજના છે, જે બજારના વધઘટના જોખમને દૂર કરે છે.
કોણ ખાતું ખોલાવી શકે?
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમમાં કોઈપણ ભારતીય નાગરિક ખાતું ખોલાવી શકે છે. હકીકતમાં તમે અહીં સિંગલ એકાઉન્ટ, સંયુક્ત એકાઉન્ટ કે વાલી દ્વારા સગીરના નામે પણ ખાતું ખોલાવી શકાય છે. આ સ્કીમની સૌથી ખાસ વાત છે કે ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ થાય છે. તમે તમારી સુવિધા પ્રમાણે રોકાણ કરી શકો છો.
તમને જણાવી દઈએ કે જો કોઈ રોકાણકારનું મૃત્યુ થાય તો આરડીમાં જમા રકમ અને વ્યાજ તેના નોમિનીને મળી જાય છે. તે માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં દસ્તાવેજ જમા કરાવવાના હોય છે, વારસદાર ઈચ્છે તો આરડી ખાતાને આગળ જાળવી રાખી શકે છે.
કેટલું વ્યાજદર અને કેટલો સમય?
પોસ્ટ ઓફિસ આરડીનો સમયગાળો 5 વર્ષ (60 મહિના) નો હોય છે. વ્યાજદર દર ક્વાર્ટરમાં સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે અને તેને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના રૂપમાં જોડવામાં આવે છે, એટલે કે વ્યાજ પર વ્યાજ મળે છે, જેનાથી રિટર્ન વધી જાય છે.
ઉદાહરણ માટે
₹25,000/મહિને રોકાણ → 5 વર્ષ બાદ ₹17,84,148
₹10,000/મહિને રોકાણ → 5 વર્ષ બાદ ₹7,13,659
₹5,000/મહિને રોકાણ → 5 વર્ષ બાદ ₹3,56,830
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે