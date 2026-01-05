Post Office ની આ સ્કીમ સામે FD-RD પણ ફેલ! દર મહિને થશે 9,250 ની કમાણી, સમજો ગણતરી
Post Office Monthly Income Scheme: પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇનકમ સ્કીમમાં રોકાણ કરી તમે કોઈ જોખમ વગર મહિને ફિક્સ કમાણી કરી શકો છો. તેમાં 7.4 ટકાના વ્યાજદરની સાથે 15 લાખના રોકાણ પર 9250 રૂપિયાની માસિક કમાણી થઈ શકે છે, આવો આ સ્કીમ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Post Office Investment Scheme: આ વખતે સરકારે જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટર (Q4FY26) હેઠળ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સના વ્યાજદરમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. તેનો સીધો તમલબ છે કે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં રોકાણ કરનારને પહેલાની જેમ વ્યાજ મળવાનું છે. જ્યારે માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ રહે છે અને જોખમ વધે છે તો પોસ્ટ ઓફિસની યોજના સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે. જે લોકો નિવૃત્તિ નજીક પહોંચી ગયા છે અને દર મહિને આવક ઈચ્છે છે, તેના માટે પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ્સ મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) એક શાનદાર વિકલ્પ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત એક નાની સેવિંગ સ્કીમ હોય છે. આ સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને તેના પૈસા સુરક્ષાની સાથે-સાથે માસિક આવકનો વિકલ્પ આપે છે. આમ તો આ સ્કીમ ખાસ તેવા લોકો માયે બનાવવામાં આવી છે, જે જોખમથી બચવા ઈચ્છે છે અને પોતાના પૈસાનું સુરક્ષિત રોકાણ કરી મહિને આવક ઈચ્છે છે. તમે તેને એક પ્રકારની સુરક્ષિત ટર્મ ડિપોઝિટ પણ કહી શકો છો, જ્યાં તમને દર મહિને વ્યાજના રૂપમાં પૈસા મળે છે.
આ સ્કીમ પર મળનાર વ્યાજ
આ સ્કીમમાં 7.4 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે.
વાર્ષિક વ્યાજને 12 હિસ્સામાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે.
રોકાણકારોને દર મહિને ફિક્સ આવક મળે છે.
મંથલી રકમ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં જમા થશે.
તેના વ્યાજ પર આગળ કોઈ વ્યાજ મળતું નથી.
વ્યાજની ગણતરી માત્ર મૂળધન પર થાય છે.
આ યોજના સુરક્ષિત અને નિશ્ચિત આવક આપે છે.
કમાણીની ગણતરી સમજો
એક જ ખાતામાં મહત્તમ ₹9 લાખનું રોકાણ શક્ય છે.
₹9 લાખ પર 7.4% ના દરે વાર્ષિક ₹66,600 વ્યાજ મળશે.
આનાથી દર મહિને આશરે ₹5,550 ની આવક થશે.
સંયુક્ત ખાતામાં ₹15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકાય છે.
₹15 લાખ પર આશરે ₹1,11,000 નું વાર્ષિક વ્યાજ મળી શકે છે.
જો મહિનાઓમાં વિભાજીત કરવામાં આવે, તો તમે દર મહિને ₹9,250 કમાઈ શકો છો.
માસિક આવક નિશ્ચિત અને નિયમિત છે.
આ નિવૃત્તિ પછીના ખર્ચ માટે ટેકો પૂરો પાડે છે.
તે જોખમ-મુક્ત આવકનો વિશ્વસનીય સ્ત્રોત છે.
સલામત રોકાણ સાથે તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
ક્યારે ફંડ થશે મેચ્યોર
આ સ્કીમની મેચ્યોરિટી 5 વર્ષની હોય છે.
5 વર્ષ બાદ જમા રકમ પરત મળી જાય છે.
તેમાં મૂળધન સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે છે.
મેચ્યોરિટી પર બીજીવાર રોકાણનો વિકલ્પ છે.
મંથલી આવક આગળ પણ યથાવત રાખી શકાય છે.
લાંબાગાળા માટે વિશ્વાસપાત્ર આવકનો સ્ત્રોત છે.
એકાઉન્ટ ખોલવા માટે આ વાત જાણો
તેમાં સિંગલ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે.
જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં ત્રણ વયસ્ક સામેલ થઈ શકે છે.
સગીરના નામે પણ ખાતું ખોલાવવાની સુવિધા છે.
માઇનરની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષ હોવી જોઈએ.
માતા-પિતા કે અભિભાવકની દેખરેખ જરૂરી હશે.
એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે આધાર કાર્ડ જરૂરી છે.
પાન કાર્ડ વગર એકાઉન્ટ ખુલશે નહીં.
આધાર એનરોલમેન્ટ સ્લિપ પણ માન્ય છે.
તમામ દસ્તાવેજ હોય એટલે ખાતું સરળતાથી ખુલી જાય છે.
પૈસા બનાવવા માટે સુરક્ષિત વિકલ્પ છે પોસ્ટ સ્કીમ
પહેલા પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ એકાઉન્ટ જરૂરી છે.
તે માટે મંથલી ઇનકમ સ્કીમનું ફોર્મ ભરો.
તમારા હિસાબથી નક્કી રકમ જમા કરો.
તેની ચુકવણી રોકડ કે ચેકથી કરી શકાય છે.
પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ એકાઉન્ટ ખુલી જશે.
દર મહિને નક્કી આવક મળવાનું શરૂ થઈ જશે. (નોટઃ અહીં આપવામાં આવેલી ગણતરી અંદાજિત છે, સરકાર દર ત્રણ મહિનામાં સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સના વ્યાજદરની સમીક્ષા કરે છે, તેથી વ્યાજદરમાં આગળ ફેરફાર થઈ શકે છે)
