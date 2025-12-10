Prev
આ છે પોસ્ટ ઓફિસની શાનદાર સ્કીમ, માત્ર એકવાર રોકાણ કરવાથી દર મહિને મળશે 5550 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ

Post Office Savings Scheme: પોસ્ટ ઓફિસની MIS સ્કીમમાં માત્ર એક જ વાર (એકસાથે) રોકાણ કરવું પડે છે, જેના પછી તમારા બેન્ક ખાતામાં દર મહિને વ્યાજના ફિક્સ રૂપિયા આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:06 PM IST

Post Office Savings Scheme: ભારતીય ટપાલ વિભાગ દેશના નાગરિકોની જરૂરિયાતોના આધારે ઘણા પ્રકારની બચત યોજનાઓ ચલાવે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં ટીડી, આરડી, એમઆઈએસ, પીપીએફ, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ઉપરાંત અન્ય ઘણા પ્રકારના ખાતા ખોલવામાં આવે છે. 

આજે અમે અહીં તમને પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવીશું, જેમાં રોકાણ કરવા પર તમને દર મહિને ગેરંટી સાથે 5550 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ મળશે. વ્યાજના આ રૂપિયા સીધા તમારા બેન્ક ખાતામાં આવશે, જેને તમે ઈચ્છો તો ખાતામાં જ રાખી શકો છો અથવા જરૂર પડવા પર ઉપાડી પણ શકો છો.

MIS સ્કીમમાં માત્ર એક જ વાર કરવું પડે છે રોકાણ
જી હા... અમે પોસ્ટ ઓફિસની MIS (મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. પોસ્ટ ઓફિસની MIS સ્કીમમાં માત્ર એક જ વાર (એકસાથે) રોકાણ કરવું પડે છે, જેના પછી તમારા બેન્ક ખાતામાં દર મહિને વ્યાજના ફિક્સ રૂપિયા આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે. પોસ્ટ ઓફિસ તેના ગ્રાહકોને મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ પર હાલમાં 7.4 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ આપી રહ્યું છે. 

પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં તમે માત્ર 1000 રૂપિયાથી પણ ખાતું ખોલાવી શકો છો. આ સ્કીમ હેઠળ સિંગલ અકાઉન્ટમાં વધુમાં વધુ 9 લાખ રૂપિયા જમા કરાવી શકાય છે. જ્યારે, જોઈન્ટ અકાઉન્ટમાં વધુમાં વધુ 15 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવાની મર્યાદા છે. જોઈન્ટ ખાતામાં વધુમાં વધુ 3 લોકોને સામેલ કરી શકાય છે.

દર મહિને મળશે 5550 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસની MIS સ્કીમમાં ખાતું ખોલાવતા જ તમારા ખાતામાં દર મહિને વ્યાજના રૂપિયા આવવા લાગે છે. આ સ્કીમ 5 વર્ષમાં મેચ્યોર થઈ જાય છે. મેચ્યોરિટી પર તમારા MIS ખાતામાં જમા બધા રૂપિયા, તમારા બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે છે. 

મંથલી ઇન્કમ સ્કીમમાં ખાતું ખોલાવવા માટે તમારી પાસે પોસ્ટ ઓફિસનું જ બચત ખાતું એટલે કે સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે. જો તમે પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇન્કમ સ્કીમમાં 9 લાખ રૂપિયાનું એકસાથે રોકાણ કરો છો તો તમને 5 વર્ષ સુધી દર મહિને 5550 રૂપિયાનું નિશ્ચિત વ્યાજ મળવાનું શરૂ થઈ જશે.

