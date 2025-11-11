Prev
પોસ્ટ ઓફિસની શાનદાર સ્કીમ...એકવાર કરો રોકાણ અને દર મહિને મેળવો 9250 રૂપિયા

Post Office MIS Scheme : પોસ્ટ ઓફિસ MIS સ્કીમ મહિને નિયમિત કમાણી કરવાની સુવિધા આપે છે, જે તેને સૌથી લોકપ્રિય પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓમાંની એક બનાવે છે. તે રોકાણો પર બેસ્ટ વ્યાજ દર પણ આપે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:03 PM IST

પોસ્ટ ઓફિસની શાનદાર સ્કીમ...એકવાર કરો રોકાણ અને દર મહિને મેળવો 9250 રૂપિયા

Post Office MIS Scheme : પોસ્ટ ઓફિસ નાની બચત યોજનાઓ તેમના સુરક્ષિત રોકાણો અને બેસ્ટ વળતર માટે ખૂબ જ જાણીતી છે. મુખ્ય વાત એ છે કે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત આ સરકારી યોજનાઓ બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી દરેક માટે ઉપલબ્ધ છે. પછી ભલે તે મોટું ફંડ એકઠું કરવા વિશે હોય કે નિવૃત્તિ પછી નિયમિત માસિક આવક મેળવવા વિશે હોય, તે વિકલ્પોની વિશાળ કેટેગરી આપે છે. આજે અમે આવી જ એક સરકારી યોજના વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેમાં જો તમે અને તમારી પત્ની એકસાથે રોકાણ કરો છો, તો તમને 9,250ની માસિક આવકની ગેરંટી પણ મળે છે.  આ યોજના પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (MIS) છે અને સરકાર સારું વ્યાજ પણ આપે છે.

દર મહિને આવકની ગેરંટી

જો તમે તમારી કમાણીનો અમુક ભાગ બચાવવા અને એવી યોજનામાં રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો જે તમને નિયમિત માસિક આવક આપે, તો પોસ્ટ ઓફિસ MIS યોજના તમારા માટે યોગ્ય છે. આ યોજના ફક્ત વ્યાજમાંથી 9,250 માસિક આવક આપશે. સરકાર પોતે તમારા રોકાણની સુરક્ષાની ગેરંટી આપે છે, જે તેને જોખમ-મુક્ત રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે. તમે ફક્ત 1,000 રૂપિયાથી ખાતું ખોલાવી શકો છો.

સરકાર 7.40% વ્યાજ આપે છે

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિ પોસ્ટ ઓફિસ MIS યોજના હેઠળ ખાતું ખોલી શકે છે. તે સંયુક્ત ખાતું ખોલવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે, જેમાં ત્રણ પુખ્ત વયના લોકો ખાતું ખોલી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસ MIS યોજના હેઠળ કરવામાં આવેલા રોકાણ પર વ્યાજ દર 7.40% છે, જેની પાકતી મુદત પાંચ વર્ષની છે.

એક વખત રોકાણ અને ગેરંટીકૃત આવક

પોસ્ટ ઓફિસની આ માસિક બચત યોજના મૂળભૂત રીતે એક વખતની રોકાણ યોજના છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે ફક્ત એક જ વાર રોકાણ કરવાની જરૂર છે અને પછી પરિપક્વતા સુધી દર મહિને તમારી વ્યાજ આવકની ખાતરી આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ, એક જ ખાતામાં મહત્તમ 9 લાખનું રોકાણ કરી શકાય છે, જ્યારે સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ 15 લાખનું રોકાણ કરી શકાય છે. બધા ધારકોનો રોકાણમાં સમાન હિસ્સો હોવો જોઈએ. ખાતું ખોલ્યાના આગલા મહિનાથી વ્યાજ મળે છે અને પરિપક્વતા સુધી ચાલુ રહે છે.

દર મહિને 9,250 કેવી રીતે મેળવવા ?

આ પોસ્ટ ઓફિસ યોજનામાં સંયુક્ત ખાતા માટે મહત્તમ 15 લાખનું રોકાણ કરી શકાય છે. હવે, ધારો કે તમે તમારી પત્ની સાથે સંયુક્ત ખાતું ખોલાવ્યું છે અને મહત્તમ એકમ રકમ જમા કરાવી છે, તો યોજના હેઠળ ઓફર કરવામાં આવતા 7.4% વાર્ષિક વ્યાજ દરે, તમને તમારા રોકાણ પર 9,250 વ્યાજ મળશે. જો ખાતું સિંગલ હોય, તો 9 લાખ પર માસિક વ્યાજ આવક 5,500 થશે.

પોસ્ટ ઓફિસ MIS એકાઉન્ટ 

  • આ એક વખતની રોકાણ યોજના છે.
  • સરકાર 7.40% વાર્ષિક વ્યાજ દર આપે છે.
  • વ્યાજની આવક માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધ-વાર્ષિક અથવા વાર્ષિક ઉપાડી શકાય છે.
  • 5 વર્ષની પાકતી મુદત પહેલાં ખાતું બંધ કરવું નુકસાનકારક છે.
  • જો ખાતું ખોલ્યાના એકથી ત્રણ વર્ષની અંદર બંધ કરવામાં આવે છે, તો મુદ્દલના 2% કાપવામાં આવશે.
  • જો તે ત્રણથી પાંચ વર્ષની વચ્ચે બંધ કરવામાં આવે છે, તો 1% કાપવામાં આવશે.
  • જો ખાતાધારકનું મૃત્યુ થાય તો પાકતી મુદ્દત પહેલાં ખાતું બંધ કરી શકાય છે.
  • આ કિસ્સામાં ડિપોઝિટની રકમ નોમિનીને આપવામાં આવશે અને રિફંડ ન મળે ત્યાં સુધી વ્યાજ મળશે.

MIS ખાતું કેવી રીતે ખોલાવવું ?

આ પોસ્ટ ઓફિસ માસિક બચત યોજના હેઠળ ખાતું ખોલાવવું ખૂબ જ સરળ છે. તમે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં અરજી કરી શકો છો. અહીંથી તમારે એકાઉન્ટ ખોલવાનું ફોર્મ અને KYC ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને તેને તમારા PAN કાર્ડની ફોટોકોપી સાથે સબમિટ કરવાનું રહેશે.

