Post Office ની દમદાર સ્કીમ...પત્ની સાથે મળીને કરો એકવાર રોકાણ, પછી વ્યાજથી દર મહિને મળશે 9250ની કમાણી
Post Office MIS Scheme દર મહિને નિયમિત કમાણી કરવાની સુવિધા આપે છે, જેના કારણે તે પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી લોકપ્રિય સ્કીમ્સમાંની એક છે. આમાં રોકાણ પર વ્યાજ પણ દમદાર મળે છે.
Post Office MIS Scheme: સુરક્ષિત રોકાણ અને શાનદાર વળતરની દ્રષ્ટિએ પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સ ઘણી લોકપ્રિય છે. ખાસ વાત એ છે કે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત આ સરકારી યોજનાઓ બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધીના લોકો માટે છે. મોટો ફંડ એકઠો કરવાની વાત હોય કે નિવૃત્તિ પછી દર મહિને નિયમિત કમાણીની, આ યોજનાઓમાં વિકલ્પો મળી રહે છે.
આજે અમે તમને આવી જ એક સરકારી યોજના (Govt Scheme) વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેમાં જો તમે તમારી પત્ની સાથે મળીને એકસાથે રોકાણ કરો છો, તો પછી તમે દર મહિને ₹9,250ની કમાણી નક્કી કરી શકો છો. આ યોજના છે પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (Post Office Monthly Income Scheme-MIS) અને તેના પર સરકાર તરફથી જોરદાર વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
દર મહિને આવકની ગેરંટી
જો તમે તમારી કમાણીમાંથી થોડી બચત કરીને એવી સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, જેનાથી તમને દર મહિને નિયમિત આવક મળતી રહે. તો પછી Post Office MIS Scheme તમારા માટે એકદમ યોગ્ય છે. આ સ્કીમમાં માત્ર વ્યાજમાંથી જ દર મહિને ₹9,250ની આવક થવા લાગશે. આમાં તમારા દ્વારા રોકાયેલી રકમની સુરક્ષાની ગેરંટી ખુદ સરકાર આપે છે, એટલે કે આ એક જોખમ-મુક્ત રોકાણનો વિકલ્પ છે. આમાં માત્ર ₹1000થી પણ તમારું એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે.
સરકાર આપી રહી છે 7.40%નું જોરદાર વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ MIS યોજનામાં 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરની કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાનું ખાતું ખોલાવી શકે છે. આ ઉપરાંત, તેમાં સંયુક્ત ખાતું (Joint Account) ખોલાવવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે અને વધુમાં વધુ ત્રણ પુખ્ત વયના લોકો મળીને ખાતું ખોલાવી શકે છે. વ્યાજની વાત કરીએ તો, Post Office MIS Schemeમાં રોકાયેલી રકમ પર વાર્ષિક 7.40 ટકા વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવે છે. આ માટે મેચ્યોરિટી અવધિ પાંચ વર્ષની છે.
વન-ટાઇમ રોકાણ અને ગેરન્ટેડ આવક
પોસ્ટ ઓફિસની આ માસિક બચત યોજના, હકીકતમાં એક વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ છે. આનો અર્થ છે કે તમારે આમાં ફક્ત એક જ વાર રોકાણ કરવું પડશે અને પછી મેચ્યોરિટી સુધી દર મહિને તમારી વ્યાજમાંથી થતી કમાણી નક્કી છે. આ યોજના હેઠળ સિંગલ એકાઉન્ટમાં વધુમાં વધુ 9 લાખ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં વધુમાં વધુ 15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકાય છે. આમાં તમામ હોલ્ડર્સનો રોકાણમાં સમાન હિસ્સો હોવો જરૂરી છે. ખાતું ખોલાવ્યાના પછીના મહિનાથી જ વ્યાજ મળવાનું શરૂ થઈ જાય છે, જે મેચ્યોરિટી સુધી ચાલુ રહે છે.
દર મહિને ₹9250ની કમાણી કેવી રીતે થશે
જેમ કે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ Post Office સ્કીમમાં સિંગલ એકાઉન્ટ માટે એકસાથે ₹9 લાખ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ માટે ₹15 લાખનું મહત્તમ રોકાણ કરી શકાય છે. હવે માની લઈએ કે તમે તમારી પત્ની સાથે મળીને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું છે અને તેમાં મહત્તમ રકમ એકસાથે જમા કરાવી છે, તો પછી સ્કીમ પર ઓફર થઈ રહેલા 7.4% વાર્ષિક વ્યાજ દરના હિસાબે તમને રોકાણ પર દર મહિને 9,250નું વ્યાજ મળશે. વળી, જો ખાતું સિંગલ હોય, તો 9 લાખ પર દર મહિને વ્યાજમાંથી થતી કમાણી 5500ની થશે.
Post Office MISની ખાસ વાતો
- આ એક વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ છે અને એકસાથે રોકાણ કરવામાં આવે છે.
- આના પર સરકાર તરફથી વાર્ષિક 7.40 ટકા વ્યાજ ઓફર થાય છે.
- વ્યાજની આવક માસિક, ત્રિમાસિક, છ માસિક કે વાર્ષિક ધોરણે પણ લઈ શકાય છે.
- 5 વર્ષની મેચ્યોરિટી પહેલા ખાતું બંધ કરાવવું નુકસાનકારક સોદો સાબિત થઈ શકે છે.
- ખાતું ખોલાવ્યાના 1 થી 3 વર્ષની અંદર બંધ કરાવવા પર મૂળ રકમના 2% કપાશે.
- જો તેને ત્રણથી પાંચ વર્ષની વચ્ચે બંધ કરાવવામાં આવે, તો 1% રકમ કપાશે.
- મેચ્યોરિટી પહેલા ખાતાધારકનું નિધન થવા પર એકાઉન્ટ બંધ કરી શકાય છે.
- આવા કિસ્સામાં, જમા રકમ નોમિનીને આપવામાં આવશે અને રિફંડ સુધીનું વ્યાજ મળશે.
કેવી રીતે ખોલાવી શકાય MIS ખાતું?
પોસ્ટ ઓફિસની આ માસિક બચત યોજનામાં ખાતું ખોલાવવું ખૂબ જ સરળ છે. આ માટે તમે તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરી શકો છો. અહીંથી એક એકાઉન્ટ ઓપનિંગ ફોર્મ અને KYC ફોર્મ ભરીને તમારે તમારા પાન કાર્ડની ફોટોકોપી સાથે સબમિટ કરવાનું રહેશે.
