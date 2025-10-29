Prev
દર મહિને ખાતામાં આવશે ₹9,250, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં કરો એકવાર રોકાણ

Best fixed income plan for retirees: દર મહિને ગેરંટીકૃત આવક માટે પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ એક શાનદાર વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે. આ સરકારી યોજનામાં 7.4 ટકાનું ફિક્સ વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં 15 લાખ જમા કરી દર મહિને 9250 રૂપિયાની ચોક્કસ આવક મેળવી શકાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:22 PM IST

Post Office: જો તમે દર મહિને એક નિશ્ચિત અને ગેરેન્ટેડ આવકનો રસ્તો શોધી રહ્યાં છો તો પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) એક શાનદાર વિકલ્પ છે. આ એક સરકારી યોજના છે, તેથી તેમાં લગાવવામાં આવેલા પૈસા 100 ટકા સુરક્ષિત રહે છે. આ સ્કીમમાં તમે એકવાર પૈસા જમા કરો છો અને આગામી પાંચ વર્ષ સુધી વ્યાજ તરીકે એક ચોક્કસ રકમ મળતી રહે છે.

આ સ્કીમની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં ગેરંટીકૃત રિટર્ન મળે છે. હાલ પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં 7.4 ટકાના દરે વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે. આપણે તેને કમાણીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જો તમે સંયુક્ત ખાતામાં (Joint Account) મહત્તમ 15 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો તમને દર મહિને 9250 રૂપિયાની આવક થશે. જો તમે સિંગલ એકાઉન્ટમાં મહત્તમ 9 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો તમને દર મહિને 5550 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે.

આ યોજના ખાસ કરીને એવા રોકાણકારો માટે બનાવવામાં આવી છે જેમને માસિક ઘર ખર્ચ માટે ચોક્કસ રકમની જરૂર હોય છે. જે લોકો નિવૃત્ત છે અથવા જેઓ શેરબજાર જેવા જોખમી રોકાણ વિકલ્પો ટાળવા માંગે છે, તેમના માટે આ સૌથી સલામત અને સૌથી વિશ્વસનીય યોજના છે.

પોસ્ટ ઓફિસમાં MIS ખાતું ખોલાવવું એ ખૂબ જ સરળ પ્રક્રિયા છે. તમારે ફક્ત તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. જો તમારી પાસે પહેલાથી ત્યાં બચત ખાતું નથી, તો તમારે પહેલા એક ખોલવાની જરૂર પડશે. પછી, તમારે ફક્ત MIS ફોર્મ ભરવું પડશે અને રોકડ, ચેક અથવા બેંક ડ્રાફ્ટ દ્વારા તમારી રોકાણ રકમ (જે ઓછામાં ઓછી ₹1,000 થી શરૂ થાય છે) જમા કરવી પડશે.

આ મંથલી ઇનકમ સ્કીમ 5 વર્ષના સમયગાળા માટે હોય છે, એટલે કે 5 વર્ષમાં તે પાકી જાય છે. જ્યારે પાંચ વર્ષ પૂરા થાય તો તમારી પાસે બે મુખ્ય વિકલ્પ હોય છે. પ્રથમ, તમે જમા કરવામાં આવેલી મૂળ રકમ પરત ઉપાડી સકો છો, બીજો તમે ઈચ્છો તો આ સ્કીમને આગામી પાંચ વર્ષ માટે ફરી રિન્યુ કરી શકો છો. જેથી તમારી માસિક આવક પહેલાની જેમ જારી રહે.

Post Office Monthly income Scheme

