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માત્ર વ્યાજથી જ ₹5 લાખની કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ છે શાનદાર

Post Office NSC Scheme : સરકારે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર માટે પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ (NSC) યોજના માટે વ્યાજ દર 7.7 ટકા પર યથાવત રાખ્યો છે. આ યોજના હેઠળ વ્યક્તિ પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ફક્ત વ્યાજમાંથી ₹5 લાખ કમાઈ શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:58 PM IST
માત્ર વ્યાજથી જ ₹5 લાખની કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ છે શાનદાર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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