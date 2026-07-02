/માત્ર વ્યાજથી જ ₹5 લાખની કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ છે શાનદાર

Post Office NSC Scheme : સરકારે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટર માટે બધી નાની બચત યોજનાઓ માટે વ્યાજ દર જાહેર કર્યા છે અને તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આનો અર્થ એ છે કે પોસ્ટ ઓફિસ સંચાલિત યોજનાઓ પર હાલમાં મળતું વ્યાજ યથાવત રહેશે. પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ (NSC) યોજના પર વ્યાજ દર 7.7% પર સ્થિર રહેશે. આ એક નોંધપાત્ર સરકારી યોજના છે, જ્યાં વ્યક્તિ ફક્ત વ્યાજથી ₹5 લાખથી વધુ કમાણી કરી શકે છે.
જોખમ-મુક્ત સ્કીમ
દરેક વ્યક્તિ પોતાની કમાણીનો એક ભાગ બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માંગે છે, જે મૂડી સલામતી અને બેસ્ટ વળતર બંને પ્રદાન કરે છે. આ સંદર્ભમાં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત સરકારી યોજનાઓએ તાજેતરમાં નોંધપાત્ર લોકપ્રિયતા મેળવી છે. સરકાર બાળકો, વૃદ્ધો, યુવાનો અને મહિલાઓ દરેક માટે બચત યોજનાઓ ઓફર કરે છે.
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ છે કે પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ જોખમ-મુક્ત છે, કારણ કે સરકાર પોતે દરેક રોકાણની સલામતીની ખાતરી આપે છે, પછી ભલે તે રકમ ગમે તે હોય. આનો અર્થ એ છે કે તમારા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને નાની, નિયમિત બચત એક મોટું ફંડ બનાવી શકે છે.
જુલાઈ 2026 માટે NSC પર વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજના માત્ર તેમની સલામતી માટે જ નહીં, પરંતુ તેઓ ઓફર કરતા આકર્ષક વ્યાજ દરો માટે પણ જાણીતી છે. પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ યોજના અંગે, જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દર 7.7% પર જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.
આ યોજનામાં રોકાણ પર વ્યાજની ગણતરી ચક્રવૃદ્ધિ ધોરણે કરવામાં આવે છે અને પરિપક્વતા પર રોકાણકારના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. યોજનાનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવવા માટે રોકાણ પરિપક્વતા સુધી રાખવું જરૂરી છે, તે પછી જ સંપૂર્ણ વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે.
માત્ર ₹1000થી રોકાણ શરૂ કરો
તમે આ પોસ્ટ ઓફિસ યોજનામાં ₹1000થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો અને ગમે તેટલું રોકાણ કરી શકો છો. તમે જેટલું ઈચ્છો તેટલું રોકાણ કરો અને તે મુજબ વળતર મેળવો. આ NSC યોજના હેઠળ ખાતું બાળકના નામે ખોલી શકાય છે, 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે ખાતું તેમના માતાપિતા દ્વારા ચલાવી શકાય છે. વધુમાં આ યોજનામાં રોકાણ આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ નાણાકીય વર્ષમાં ₹1.5 લાખ સુધીની કર બચતની મંજૂરી આપે છે.
માત્ર વ્યાજમાંથી ₹5 લાખ કમાણી
NSC યોજનામાં એક સાથે રોકાણ દ્વારા તમે 5 વર્ષની પરિપક્વતા સમયગાળા દરમિયાન ફક્ત વ્યાજમાંથી ₹5 લાખથી વધુ કમાઈ શકો છો. ગણિત સમજવા માટે ખાતું ખોલતી વખતે તમારે એક જ હપ્તામાં ₹11.50 લાખનું રોકાણ કરવાની જરૂર છે. 5 વર્ષ પછી પાકતી મુદત પર આ રકમ વધીને ₹16.66 લાખથી વધુ થઈ જશે. માત્ર વ્યાજમાંથી કમાણી ₹5,16,389 થશે.