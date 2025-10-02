Prev
ઘર બેઠા થશે 1 લાખ 80 હજારની ગેરંટીકૃત આવક, શું તમે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ વિશે જાણો છો?

શું તમે જાણો છો કે કોઈ જોખમ વગર અને ઘરે બેઠા તમે 1 લાખ 80 હજાર રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો? જો તમારો ઈરાદો સુરક્ષિત રોકાણનો છે અને ટેક્સ બચાવવા પણ ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની એક ખાસ સ્કીમ તમારા માટે શાનદાર તક લાવી છે. આવો તે વિશે જાણીએ.

Oct 02, 2025

Investment Tips: પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ એક એવી યોજના છે જે સંપૂર્ણ રીતે સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે. તેનો મતલબ છે કે તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહેશે. ભલે બજારની હાલત ગમે તેવી હોય, તમારૂ રોકાણ સુરક્ષિત રહેશે અને ગેરંટીકૃત રિટર્ન મળશે. તેમાં કોઈ જોખમ નથી, તેથી આ તે લોકો માટે સૌથી સારી છે જે કોઈ ચિંતા વગર પોતાના રૂપિયા વધારવા ઈચ્છે છે.

આ યોજનામાં રોકાણ તમે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન શરૂ કરી શકો છો. તમારે આ માટે કોઈ લાંબી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી. આ સિવાય તમે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકો છો.

આ યોજનામાં રોકાણની મર્યાદા 5 વર્ષની હોય છે, જેમાં સરકાર દ્વારા નક્કી 7.7 ટકા વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળે છે. જો તમે 4 લાખનું રોકાણ કરો છો તો 5 વર્ષ બાદ તમને લગભગ ₹1,79,613 નું વ્યાજ મળશે. કુલ મળી તમારૂ કુલ ફંડ ₹5,79,613 સુધી પહોંચી જશે.

NSC સ્કીમમાં રોકાણ પર તમને આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટ પણ મળે છે. તેનો મતલબ છે કે તમે આ યોજનામાં પૈસા લગાવો છો તેના પર તમારો ટેક્સ ઘટી જાય છે. આ રીતે ન માત્ર તમારા પૈસા વધે છે, પરંતુ ટેક્સમાં પણ બચત થાય છે.

આ યોજનામાં તમને લોન લેવાની સુવિધા પણ મળે છે. જો તમે તમારા રોકાણના કેટલાક ભાગને લોનના રૂપમાં લેવા ઈચ્છો છો તો લઈ શકો છો. સાથે તમને વ્યાજ મળવા પર તેને પુનઃરોકાણનો વિકલ્પ પણ મળે છે.

 

