માત્ર વ્યાજથી 4.50 લાખની કમાણી... શાનદાર છે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ, જાણો કેલ્ક્યુલેશન

National Savings Certificate: સરકાર એવી ઘણી યોજનાઓ ચલાવે છે જે રોકાણકારોને જોખમ વિના સારા પૈસા આપી શકે છે. આવી જ એક યોજના પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત છે, જેનું નામ છે NSC (National Savings Certificate).

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:21 AM IST

National Savings Certificate: પોસ્ટ ઓફિસની નાની બચત યોજનાઓ લોકોને જોખમ વિના મોટું ફંડ આપી શકે છે, જો રોકાણના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે. જો તમે પણ સુરક્ષિત જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો અને વધુ નફો મેળવવા માંગો છો, તો NSC જેવી યોજનામાં પૈસા લગાવી શકો છો. NSC એક એવી યોજના છે જે તમને ફક્ત વ્યાજ દ્વારા નોંધપાત્ર આવક મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. તમે આ યોજનામાં ₹1,000 થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. આ યોજનાનો લોક-ઇન સમયગાળો 5 વર્ષનો છે. ચાલો આ યોજના વિશે વધુ વિગતવાર જાણીએ.

શું છે NSC યોજના?
નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ (NSC) પોસ્ટ ઓફિસની એક લોકપ્રિય સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે. મધ્યમ વર્ગ અને રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ કરતા લોકોમાં આ યોજના ખૂબ જ જાણીતી છે. તમે ઓછામાં ઓછા ₹1,000થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. આ યોજનાનો પાકતી મુદત (Lock-in period) 5 વર્ષનો છે. આ યોજનાનો લાભ ફક્ત ભારતીય રહેવાસીઓ જ મેળવી શકે છે; NRI, કંપનીઓ, ટ્રસ્ટ અને HUF પાત્ર નથી. બે કે ત્રણ વ્યક્તિઓ સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી શકે છે. પુખ્ત વયના લોકો પોતાના નામે અથવા સગીરના નામે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

કોણ કરી શકે છે રોકાણ?
માત્ર ભારતના રહેવાસી નાગરિકો જ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. NRI, કંપનીઓ, ટ્રસ્ટ અને HUF આ યોજનામાં રોકાણ કરી શકતા નથી. 2 અથવા 3 વ્યક્તિઓ મળીને સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી શકે છે. પુખ્ત વયની વ્યક્તિ પોતાના નામે અથવા સગીર (Minor) ના નામે પણ રોકાણ કરી શકે છે.

ટેક્સમાં લાભ
કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે અને કર લાભોનો આનંદ માણી શકે છે. આવકવેરા વિભાગની કલમ 80C હેઠળ, તમે આ યોજનામાં રોકાણ કરીને વાર્ષિક 1.5 લાખ સુધી કમાઈ શકો છો.

માત્ર વ્યાજથી થશે 4.50 લાખ રૂપિયાની કમાણી
હાલમાં નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ પર વાર્ષિક 7.7% વ્યાજ આપવામાં આવે છે. આ વ્યાજ દર મુજબ જો કોઈ નાગરિક NSC યોજનામાં 10 લાખનું એકસાથે રોકાણ કરે છે, તો તેને 5 વર્ષમાં માત્ર વ્યાજ તરીકે જ 4,49,034 મળશે. 5 વર્ષ પછી મળનારી અંદાજિત કુલ રકમ ₹14,49,034 થશે. આનો અર્થ એ થયો કે પાંચ વર્ષ પછી પ્રાપ્ત થતી કુલ રકમ ₹14,49,034 થશે.

વર્ષ મુજબ વ્યાજની વૃદ્ધિ:
પહેલું વર્ષ: ₹77,000, બીજું વર્ષ: ₹1,59,929, ત્રીજું વર્ષ: ₹2,49,244, ચોથું વર્ષ: ₹3,45,620 અને પાંચમું વર્ષ: ₹4,49,034 (કુલ વ્યાજની કમાણી)

Kinjal Patel

