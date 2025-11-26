માતાના નામે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં પૈસા જમા કરાવો, 4 હજારના રોકાણથી બનશે મોટું ફંડ
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં તમારી માતાના નામે ₹4,000 ની માસિક ડિપોઝિટ 5 વર્ષમાં ₹2.85 લાખનું સુરક્ષિત ભંડોળ બનાવી શકે છે. આ સ્કીમ ગેરંટીકૃત વળતર અને સંપૂર્ણ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે, જેમાં ત્રિમાસિક ધોરણે 6.7% વ્યાજ દરે વધારો થાય છે.
દરેક માતા હંમેશા પોતાના બાળકોની નાની કે મોટી દરેક જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે તૈયાર હોય છે. તેમને હસતા રાખવા અને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે, આપણે ઘણીવાર ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે તેમના નામે એવી રીતે રોકાણ કરીએ જે ફક્ત સુરક્ષિત જ નહીં પણ આવનારા વર્ષોમાં તેમને મજબૂત નાણાકીય સહાય પણ પૂરી પાડે. પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) એક એવી વિશ્વસનીય યોજના છે, જ્યાં માસિક રકમ પણ નોંધપાત્ર બચતમાં ફેરવાઈ શકે છે. હા, લોકો વર્ષોથી પોસ્ટ ઓફિસ RD યોજનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.
RD યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં શૂન્ય જોખમ અને નિશ્ચિત વ્યાજ છે, જે તે લોકો માટે યોગ્ય વિકલ્પ બનાવે છે જેઓ તેમની માતા માટે સુરક્ષિત અને ખાતરીપૂર્વક વળતર સાથે ભંડોળ બનાવવા માંગે છે. તેથી, જો તમે તમારી પત્નીને બદલે તમારી માતાના નામે RD માં રૂ. 4,000 જમા કરો છો, તો પરિપક્વતા પર એક નોંધપાત્ર ભંડોળ બનાવવામાં આવશે.
4000 નું રોકાણ બનાવશે માલામાલ
પોસ્ટ ઓફિસની RD સ્કીમનો સમયગાળો પાંચ વર્ષનો હોય છે અને તેના પર આ સમયે 6.7 ટકાનું વ્યાજ મળી રહ્યું છે. આ વ્યાજની ગણતરી ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ ધોરણે કરવામાં આવે છે, જેમાં દર ત્રણ મહિને વ્યાજ ઉમેરવામાં આવે છે અને આગામી ત્રિમાસિક ગાળામાં તેમાં વધુ વધારો થાય છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના નિયમિત બચતકર્તાઓ માટે ટોચની પસંદગી બની રહે છે. હકીકતમાં, જો તમે તમારી માતાના નામે દર મહિને ₹4,000 જમા કરો છો, તો આ નાની રકમ ધીમે ધીમે પાંચ વર્ષમાં એક મજબૂત ફંડમાં ફેરવાઈ જાય છે. કુલ મળીને, તમે 60 મહિનામાં ₹240,000 જમા કરશો, પરંતુ ચક્રવૃદ્ધિને કારણે, પરિપક્વતા સમયે આ રકમ લગભગ ₹285,463 થઈ જાય છે.
વ્યાજથી મળશો માલામાલ
એટલે કે તમને આશરે ₹45,463 નું વધારાનું વ્યાજ મળે છે. આ રિટર્ન સંપૂર્ણ રીતે ગેરેન્ટેડ છે કારણ કે પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે. એટલે કે તમે રોકાણ કરેલા રૂપિયા સુરક્ષિત રહેશે. આ સિવાય તે માટે કોઈ તમે તેનો સમયગાળો પણ વધારી શકો છો અને ઈચ્છો તો વચ્ચે પણ પૈસાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
5 વર્ષમાં 4000 નું રોકાણ બનાવશે ધનવાન
માતા માટે આ નાની બચત યોજના ન માત્ર તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરે છે, પરંતુ તેમને તે વાતનો ભરોસો આપે છે કે તેમનો દીકરો કે દીકરી તેમના માટે એક મજબૂત આર્થિક સુરક્ષા તૈયાર કરી રહ્યાં છે. એક સાધારણ પ્લાન કઈ રીતે પાંચ વર્ષમાં મોટું ફંડ બનાવી શકે છે, પોસ્ટ ઓફિસ આરડી તેનું શાનદાર ઉદાહરણ છે.
જો તમે તમારા માતાને આર્થિક રૂપે મજબૂત બનાવવા ઈચ્છો છો તો દર મહિને 4000 રૂપિયાની નાની શરૂઆત તેમના ભવિષ્ય માટે એક મોટી ભેટ સાબિત થઈ શકે છે. (નોટ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે, કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા સલાહકારની સલાહ લો)
