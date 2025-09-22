₹3500 જમા કરો અને 60 મહિનામાં બનો 'લખપતિ'! પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, જાણો વિગત
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ નાના રોકાણકારો માટે સુરક્ષિત વિકલ્પ છે. દર મહિને 3500 જમા કરવા પર પાંચ વર્ષમાં કુલ 2.55 લાખ મળે છે, સરકારની ગેરંટી સાથે આ સ્કીમ સેવિંગની આદત અને સારૂ રિટર્ન આપે છે.
Investment Tips: પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) સ્કીમ આજકાલ રોકાણકારો વચ્ચે ખૂબ ફેમસ થઈ રહી છે. તેમાં તમે દર મહિને નાની-નાની રકમ જમા કરી લાંબા સમયમાં સારૂ રિટર્ન મેળવી શકો છો. ઉદાહરણ માટે જો તમે દર મહિને માત્ર 3500 રૂપિયા જમા કરો અને તેને 5 વર્ષ (60 મહિના) સુધી જારી રાખો તો તમારી જમા રકમ વ્યાજની સાથે મોટું ફંડ બની જશે. આ સ્કીમ રોકાણકારો માટે સુરક્ષિત હોવાની સાથે-સાથે નિયમિત બચતની આદત પાડે છે. નાના રોકાણથી મોટો ફાયદો મેળવવા માટે આરડી યોજના એક શાનદાર વિકલ્પ છે.
આ સ્કીમ તે લોકો માટે ખાસ છે, જે સુરક્ષિત રોકાણ ઈચ્છે છે અને ભવિષ્ય માટે બચત કરવા ઈચ્છે છે. આવો તેની ગણતરી સમજીએ..
₹35,000 ના રોકાણ પર વ્યાજની ગણતરી
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં, તમે દર મહિને ઓછામાં ઓછા ₹100 થી શરૂ કરીને ગમે તેટલી રકમ જમા કરી શકો છો. તેથી, ધારો કે તમે દર મહિને ₹3,500 જમા કરો છો, તો આ સ્કીમ 5 વર્ષ અથવા 60 મહિના સુધી ચાલશે. આ સ્કીમ હાલમાં ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે 6.7% સુધીનો વ્યાજ દર આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે દર ત્રણ મહિને તમારી ડિપોઝિટમાં વ્યાજ ઉમેરવામાં આવે છે, જે તમારી બચતને ઝડપથી વધવામાં મદદ કરે છે. હકીકતમાં, આ સ્કીમ માત્ર સલામત જ નથી પણ નાના રોકાણકારો માટે સારું લાંબા ગાળાનું વળતર પણ આપે છે.
કુલ ભંડોળ કેટલું હશે?
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં દર મહિને ₹3,500 જમા કરો છો, તો 5 વર્ષમાં કુલ 60 હપ્તાઓ હશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે કુલ ₹2,10,000 જમા કરશો. 6.7% ના વ્યાજ દરે, તમને 5 વર્ષના અંતે આશરે ₹45,664 વ્યાજ મળશે. આનાથી તમારી કુલ રકમ 2,55,664 રૂપિયા થઈ જશે. આ રોકાણ સંપૂર્ણપણે સલામત છે, કારણ કે પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ સરકાર દ્વારા ગેરંટી આપવામાં આવે છે. તેથી, તમને સમયસર વળતર મળે છે અને તમારા પૈસા સુરક્ષિત છે.
કઈ રીતે ખાતું ખોલાવશો
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમની સૌથી ખાસ વાત છે કે તેને શરૂ કરવી સરળ છે. તમે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને ખાતું ખોલાવી શકો છો. આ માટે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને કેટલાક અન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર પડશે. હકીકતમાં આ સ્કીમ વચ્ચે છોડવા પર કેટલીક શરતો સાથે પૈસા ઉપાડવાની સુવિધા મળે છે. સાથે 5 વર્ષ બાદ તેને અન્ય પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી શકાય છે. આમ આ યોજના નાના અને મધ્યમ વર્ગના ઈન્વેસ્ટરો માટે ફાયદાકારક છે, જે જોખમ લેવા માંગતા નથી.
